Varios exjugadores del Liverpool, ahora comentaristas, rechazan pedir la destitución de Slot y aseguran que solo sería inevitable si el equipo no alcanza la Champions. Pero ya se pasó de ese límite.
De hecho, el club debería haber actuado antes: en noviembre, tras una racha histórica de malos resultados, o durante el parón internacional, después de la vergonzosa derrota liguera contra el Brighton.
Su inacción ha costado ya dos eliminaciones por 4-0: en cuartos de la FA Cup ante el Manchester City y en la Champions frente al PSG. Tampoco han convencido las alineaciones de Slot en la doble cita con los parisinos.
En París renunció a su estilo y al club con un planteo excesivamente defensivo, quizá el peor cambio a cinco atrás de la historia. En Anfield malgastó la primera parte al incluir a un Isak sin ritmo y dejar de nuevo a Salah y Ngumoha en el banco.
Ya no hay vuelta atrás: no es el hombre adecuado para sacar lo mejor de esta plantilla, y el quinto puesto no justifica la inversión del verano pasado.
Tras el partido, Slot culpó a la estrategia de fichajes, pero la responsabilidad es suya: desde la eliminación de la Champions, el equipo ha ido a peor.
Por eso, el martes debería ser su última noche europea en Anfield. Este lamentable espectáculo se ha alargado demasiado y todos lo saben, aunque no lo admitan.