El Arsenal ha disfrutado de un brillante inicio en la defensa de su título, llamando la atención con un fútbol fluido que le ha dado tres victorias consecutivas. Aunque al Arsenal se le puso a menudo la etiqueta de "Set Piece FC" durante el triunfo liguero de la temporada pasada por su poderío en las jugadas a balón parado, todos los goles marcados en este curso han llegado en jugada.

Hablando antes del choque en el Stadium of Light, Arteta explicó su visión para la progresión del equipo: "Me gusta mucho lo que he visto del equipo hasta ahora. Desde luego, se trata del talento, pero también de asegurarnos de que lo que ocurre en el campo es lo que queremos. Y de tener esa superioridad, ese control y esa amenaza en nuestra mente.

"Es la manera en la que tenemos que seguir y evolucionar en ciertas áreas, y esa es un área en la que hemos puesto mucho énfasis y ahora hemos recuperado a muchos jugadores".

El técnico está instando a su plantilla a seguir siendo despiadada, al afirmar: "Las oportunidades y sinergias que creamos con el equipo son mucho más fuertes y vamos a seguir siendo así. Esa es siempre la intención.

"A veces es el nivel de los rivales, a veces el nivel de ejecución, y eso también tiene que aumentar para ser mucho más eficientes y dominantes a lo largo de los partidos, y vamos a seguir haciéndolo".