La ansiedad colectiva en torno al Santiago Bernabéu por fin se ha disipado después de que el Real Madrid publicara un parte médico oficial sobre su delantero estrella. Tras su retirada prematura durante el encuentro de Francia en la Nations League ante Turquía, el jugador de 25 años se sometió a exhaustivas pruebas para determinar el alcance del daño en su pierna izquierda.

Los servicios médicos del club confirmaron que el jugador ha evitado una rotura catastrófica de ligamentos, que era la principal preocupación tanto para el club como para la selección inmediatamente después del incidente en Kocaeli.

La comunicación oficial del club señaló que las pruebas médicas han confirmado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda del jugador. fue el resultado final de los exámenes. Esta dolencia específica, una sobreextensión de la cápsula posterior, suele requerir un periodo de reposo de aproximadamente entre 10 y 12 días.



