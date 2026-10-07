Todo apunta a que está cayendo el telón sobre la etapa de Montella como seleccionador de Turquía, ya que varios informes sugieren que la Federación Turca de Fútbol (TFF) ha decidido destituir al italiano. La decepcionante derrota por 3-1 ante Italia en Bolonia el lunes por la noche parece haber sido la gota que colmó el vaso para los dirigentes, que han supervisado un acusado declive en el estado de forma de la selección nacional durante los últimos meses.

La TFF se ha movido con notable rapidez para gestionar la transición y, según se informa, ha alcanzado un acuerdo sobre una indemnización por despido para el exdelantero de la Roma, mientras que el medio italiano Calciomercato informa de que el organismo rector ya ha señalado al técnico del Shakhtar Donetsk, Turan, como principal candidato para cubrir la vacante.