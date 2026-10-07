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¡Se acabó el camino para Montella! Turquía se dispone a destituir al seleccionador tras su desastrosa trayectoria en la Liga de Naciones
Montella paga el precio por los malos resultados
Todo apunta a que está cayendo el telón sobre la etapa de Montella como seleccionador de Turquía, ya que varios informes sugieren que la Federación Turca de Fútbol (TFF) ha decidido destituir al italiano. La decepcionante derrota por 3-1 ante Italia en Bolonia el lunes por la noche parece haber sido la gota que colmó el vaso para los dirigentes, que han supervisado un acusado declive en el estado de forma de la selección nacional durante los últimos meses.
La TFF se ha movido con notable rapidez para gestionar la transición y, según se informa, ha alcanzado un acuerdo sobre una indemnización por despido para el exdelantero de la Roma, mientras que el medio italiano Calciomercato informa de que el organismo rector ya ha señalado al técnico del Shakhtar Donetsk, Turan, como principal candidato para cubrir la vacante.
- AFP
Un rápido declive en la Liga de Naciones
Las estadísticas que hay detrás de la inminente salida de Montella dejan un panorama desolador, especialmente en lo que respecta a su reciente campaña en la Liga de Naciones. La derrota en Bolonia fue la cuarta consecutiva para Turquía en la competición, una racha que incluyó un duro 4-1 ante Italia en casa, en Bursa, además de nuevos tropiezos contra potencias europeas como Francia y Bélgica.
Este pésimo rendimiento en Europa llega después de un verano frustrante en el que el equipo terminó colista de su grupo del Mundial junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay, logrando solo una victoria en todo el torneo, que llegó ante la anfitriona Estados Unidos.
Detalles del contrato y compensación por rescisión
Montella había firmado originalmente una ampliación de contrato en junio de 2025 que estaba destinada a mantenerle en el banquillo hasta la conclusión de la Eurocopa 2028. Debido a este compromiso relativamente reciente, la TFF pagará una indemnización equivalente a cinco meses de salario, con un total de 915.000 €, para cerrar su salida.
Deja su cargo después de tres años al mando, un periodo definido por altibajos extremos. Durante sus 40 partidos al frente, Montella registró 21 victorias, cinco empates y 14 derrotas.
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Legado desigual para el técnico italiano
A pesar de lo amarga que fue su salida, la etapa de Montella con Turquía sí dejó a los aficionados momentos de auténtico progreso. Dirigió de forma memorable a la selección nacional hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024, una trayectoria que cautivó a la afición y que, durante un tiempo, situó al equipo como uno de los más emocionantes del fútbol europeo.
Además, fue el hombre que por fin puso fin a una sequía de 24 años al clasificar al país para apenas su tercera participación en un Mundial. Aunque el posterior rendimiento en el torneo propiamente dicho fue decepcionante, su logro al superar la fase de clasificación le aseguró un lugar en los libros de historia.
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