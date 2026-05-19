«¡Se acabó!»: Antonio Conte dejará el Nápoles un año antes de que venza su contrato «sin haber llegado a ningún acuerdo con otro equipo»

La era de Conte en el Nápoles termina. A pesar de su misión de reconstruir al equipo tras el décimo lugar en la 2023-24, el técnico italiano deja el Estadio Diego Armando Maradona. Su partida sorprende a un club que buscaba estabilidad a largo plazo.

De 54 años, el técnico se prepara para su último partido y ya despide a la ciudad. El martes visitó el Palazzo San Giacomo para reunirse con el alcalde Gaetano Manfredi.

Acompañado por el director general del Ayuntamiento, Pasquale Granata, el encuentro sirvió como despedida a los responsables municipales que respaldaron su proyecto durante su etapa a la sombra del Vesubio.