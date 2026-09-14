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Czechia v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

¡Se acabaron los empates! La segunda división australiana adopta tandas de penaltis al estilo de la Leagues Cup para decidir puntos extra

Australian Championship

El fútbol australiano se prepara para una sacudida radical, ya que la segunda división del país introduce un revolucionario modelo de punto extra en la tanda de penaltis. En una medida diseñada para eliminar los empates y aumentar la emoción, los partidos empatados dejarán de terminar con un simple punto para cada uno de los equipos en liza.

  • Un cambio radical en la normativa del fútbol australiano

    El Australian Championship, que actúa como la segunda división del sistema de ligas de fútbol del país, ha confirmado oficialmente la introducción de un «modelo de punto extra por tanda de penaltis» para la próxima campaña. Según esta nueva normativa, cualquier partido que termine en empate al final del tiempo reglamentario pasará directamente a una tanda de penaltis.

    Con el nuevo mecanismo, se concederá un punto extra al equipo que gane la tanda de penaltis, asegurándose dos puntos en total del partido, mientras que el conjunto derrotado se marchará con un solo punto. Los responsables de la liga se han mostrado muy claros sobre la motivación detrás de este cambio experimental, subrayando que está diseñado para generar «una emoción genuina, mantener a los aficionados enganchados hasta el último lanzamiento y dar a los jugadores una experiencia poco habitual de partido bajo presión».

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  • Los Angeles Football Club v Querétaro FC - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Tras la Leagues Cup

    Aunque la medida pueda parecer poco ortodoxa para los puristas del fútbol europeo, no carece de precedentes en el fútbol moderno. El formato refleja en gran medida el sistema utilizado en la Leagues Cup, el torneo anual que disputan clubes de la Major League Soccer de Estados Unidos y la Liga MX de México.

    Curiosamente, no es la primera vez que el fútbol australiano experimenta con un sistema de desempate de este tipo. La antigua National Soccer League, la máxima categoría de Australia por entonces, también utilizó el formato de punto de bonificación por penaltis en la edición 1994-95. Al recuperar esta peculiaridad histórica, Football Australia pretende modernizar la experiencia de la segunda categoría al tiempo que se inspira en modelos internacionales de éxito.

  • Estructura y aplicación del nuevo formato

    A diferencia de los formatos de liga tradicionales, el Australian Championship se celebra cada año tras la conclusión de la temporada de la National Premier Leagues (NPL), de tercera división. La competición presenta un formato diferenciado, que enfrenta a sus ocho clubes miembros permanentes con los ocho campeones de la NPL en una fase de grupos de 16 equipos antes de avanzar a una fase eliminatoria de ocho equipos.

    Durante la fase de grupos, los 16 equipos se dividen en cuatro grupos de cuatro y disputan seis partidos cada uno, con los dos primeros de cada grupo asegurándose una plaza en la fase eliminatoria. El sistema de puntos extra por penaltis se utilizará exclusivamente durante esta fase de grupos inicial, garantizando que la clasificación se mantenga ajustada y competitiva hasta el pitido final de la fase de grupos.

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  • Club America v Monterrey - Leagues Cup SemifinalGetty Images Sport

    Mantener la integridad del empate en los 90 minutos

    A pesar de la introducción de las tandas de penaltis, la liga confirmó que los partidos que sigan empatados después de los 90 minutos seguirán registrándose oficialmente como empates. No se jugará prórroga y los equipos irán directamente a los penaltis para decidir quién se lleva el punto de bonificación adicional.

    Football Australia, el organismo rector del país, tomó la decisión tras consultar con los clubes miembros y con la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA). La JFA implantó recientemente un formato similar para su J1 100 Year Vision League provisional durante la transición a un calendario de agosto a mayo.