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Se acaba la pesadilla para Breel Embolo: la estrella suiza ya puede unirse a la selección que disputará el Mundial tras el rechazo de EE. UU. a su visado
Por fin se ha resuelto el problema con el visado
Embolo se unirá a la selección suiza para el Mundial de Estados Unidos tras obtener el visado que retrasó su salida. La Federación Suiza de Fútbol confirmó el jueves que se espera que el delantero llegue a San Diego el viernes por la tarde. El martes se quedó en Suiza tras someterse su autorización ESTA a una revisión de última hora, mientras sus compañeros viajaban a California.
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La Federación confirma el resultado positivo
La resolución de su caso pone fin a varios días de incertidumbre y permite a Suiza seguir con los preparativos con uno de sus principales jugadores ofensivos para el torneo. La Federación Suiza de Fútbol confirmó que el asunto se había resuelto y que Embolo tenía permiso para viajar.
«Acabamos de ser informados de que se ha aprobado el visado de Breel Embolo. Por lo tanto, podrá viajar a Estados Unidos. Se espera que se incorpore al equipo el viernes por la tarde», informó la federación en un comunicado.
Comprobaciones de visados relacionadas con un caso judicial anterior
El retraso se debió a controles adicionales solicitados por las autoridades estadounidenses. Embolo acudió el miércoles a la Embajada de Estados Unidos en Berna, donde los funcionarios revisaron documentos relacionados con un proceso judicial derivado de un altercado ocurrido en Basilea en 2018.
Además, pidieron el expediente de una condena de 2023 por amenazas, con multa suspendida ya firme.
Aunque el caso ya estaba resuelto, eso provocó un escrutinio adicional en los requisitos de entrada a EE. UU. antes de que Embolo obtuviera el visado.
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La atención vuelve a centrarse en los preparativos del torneo
Resuelta la cuestión administrativa, se espera que Embolo se incorpore al plantel. Su llegada reforzará el ataque de Suiza, que afina su preparación para el Mundial. En el torneo, Suiza está en el Grupo B con Canadá, Bosnia y Herzegovina y Catar.