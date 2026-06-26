Tan confuso como fue el juego de Alemania en la derrota 1-2 ante Ecuador, igual de confusos fueron los análisis posteriores. Emocionado, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, negó en Magenta que Ecuador quisiera más la victoria; sus jugadores pensaban lo contrario.
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¡Se abre el telón para dos acalorados debates en la selección alemana! El plan de Julian Nagelsmann contra Ecuador ha fracasado estrepitosamente
«Tenía la sensación de que ellos lo deseaban más que nosotros», afirmó Deniz Undav, que volvió a salir como suplente sin aportar nada. Joshua Kimmich se mostró «rotundamente» de acuerdo. «Eso es lo que más me molesta», añadió el capitán, refiriéndose a la falta de emotividad y determinación del equipo de la DFB. «Eso no nos puede pasar, independientemente de la situación».
Como se sabe, Alemania llegaba sin presión al último partido de grupo tras asegurar el primer puesto con sus victorias sobre Curazao y Costa de Marfil. Nagelsmann podía optar por afianzar el once o rotar, y los elegidos saltaron al campo sin carga. Aun así, varios problemas se agravaron o resurgieron.
Más allá de las dos bajas obligadas de Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown, el técnico renunció a rotar. Su once ideal debía mantener el ritmo y alimentar la euforia nacional. Ese plan fracasó: Alemania firmó su peor partido y ahora preocupa una posible eliminación en dieciseisavos, sea cual sea su rival.
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Selección alemana: Manuel Neuer tiene parte de culpa en el gol de la victoria de Ecuador
Manuel Neuer volvió al arco tras dos partidos poco exigentes, en los que encajó goles imposibles de evitar. Contra Ecuador, sin embargo, pareció desafortunado. En el gol de Ecuador, tras un córner, falló en la salida (él no se consideró culpable). Antes, mostró falta de coordinación con Jonathan Tah. Alemania encajó en su noveno partido del Mundial desde 2014, una racha preocupante.
Era previsible tras su polémico regreso: se abrirá el debate sobre la decisión de Nagelsmann de recuperar al portero de 40 años y dejar en la banca a Oliver Baumann, tan fiable en la fase de clasificación. Por ahora, la apuesta no ha funcionado.
Es pura hipótesis, pero si Nagelsmann hubiera dejado debutar a Baumann contra Ecuador, como muchos pedían, Neuer no habría fallado.
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Selección alemana: ¿Debe Joshua Kimmich volver al centro del campo?
En los próximos días se debatirá, con igual calor que el caso Neuer, si Joshua Kimmich debe volver al centro del campo.
La pareja de mediocentros formada por Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic dejó una impresión débil contra Ecuador. Nmecha, hasta ahora brillante, perdió balones clave, como el que precedió al 1-1. Pavlovic, lento y gris como en los dos primeros partidos, también participó en el gol en contra y fue sustituido al descanso. Tras una buena temporada con el Bayern, su bajo nivel en el Mundial desconcierta.
En la derecha, Kimmich perdió control y mostró carencias de velocidad ante Yan Diomande, de Costa de Marfil. Pasarlo al centro sería solo cambiar el problema, pues no hay un lateral derecho claro. El lateral izquierdo Nathaniel Brown, aún sin ritmo, podría desplazarse a esa demarcación, pero entonces David Raum, endeble ante Ecuador, seguiría en el once.
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Alemania no se perfiló como candidata al título en la fase de grupos
Tan preocupante como el doble seis disfuncional fue, una vez más, la falta de pegada del cuarteto ofensivo. Leroy Sané rompió su mala racha con un gol tempranero —su primero en 15 partidos de gran torneo, aunque en realidad fue irregular—, pero luego volvió a pasar desapercibido. Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz siguen buscando, casi con desesperación, su «modo mágico» en este Mundial. Nagelsmann esperaba que ante Ecuador jugaran con libertad, se entendieran y recuperaran la confianza, pero ocurrió lo contrario.
¿Balance de la fase de grupos? Ante el outsider Curazao, un susto inicial y una segunda parte arrolladora; frente a Costa de Marfil, mucho esfuerzo coronado por el tanto de Undav en el 90+; contra Ecuador, una actuación globalmente decepcionante.
A nivel individual: Undav brilló como suplente; Nmecha se destacó con dos buenos partidos; Brown mostró su clase. El resto de los titulares oscilaron entre lo mediocre y lo flojo. Aunque Alemania superó la fase de grupos por primera vez desde 2014, está lejos de ser favorita.