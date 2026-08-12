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Ittihad - Moussa Diaby - Youssef En-NesyriAI - Gemini

Traducido por

Scouting Roshn: la historia de un vacío posicional que pone la temporada del Ittihad al borde del colapso

FEATURES
Al Ittihad
1ª División
J. Wissing
Y. En-Nesyri
Fabinho
M. Diaby
Arabia Saudí
Alemania
Marruecos
Brasil
Francia

El "Decano" afronta numerosas dificultades en la nueva temporada

"No pensaré en eso ahora", con estas escuetas palabras el alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, generó preocupación entre la afición del equipo, tras la victoria por 4-1 ante el Al-Jazira, en la repesca de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Las palabras de Wissing llegaron como respuesta a la posibilidad de cerrar nuevos fichajes durante el actual periodo de transferencias de verano, y, de convertirse en realidad, no harían sino apuntar a una temporada que podría ser catastrófica para el feudo de "los Tigres".

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  • Un bache local que se traga la temporada del Al-Ittihad

    Quizás la plantilla del Al-Ittihad no parezca mala, pues cuenta con abundancia de jugadores en las líneas defensiva y ofensiva, aunque entre ambas hay un claro vacío en el centro del campo que no se puede pasar por alto de ninguna manera.

    El Al-Ittihad afrontó la nueva temporada sin 3 de los centrocampistas que formaban parte de su plantilla la temporada pasada: el brasileño Fabinho, que se marchó tras finalizar su contrato, y el maliense Mamadou Doumbia y Hamed Al-Ghamdi, que sufren lesiones de larga duración.

    Además, el otro centrocampista, Faisal Al-Ghamdi, está cerca de fichar por el Neom, con lo que sería el último en abandonar el equipo en el centro del campo.

    A cambio, el Al-Ittihad logró fichar al senegalés Dion Lopy, procedente del Almería, y a Rakan Al-Kaabi, del Al-Feiha, con confirmaciones sobre el deseo del equipo de incorporar a un nuevo jugador extranjero en la misma posición, algo necesario e imprescindible.

    A pesar de la incorporación de Rakan Al-Kaabi, Vesovic apostó en su primer partido oficial por el joven jugador Farha Al-Shamrani en el centro del campo, junto a Dion Lopy, y aunque ofreció un buen encuentro, mostró cierta imprudencia propia de la edad, hasta el punto de que vio una tarjeta amarilla de forma temprana.

    Este ímpetu natural podría costarle caro al Al-Ittihad en partidos más complicados, lo que hace necesario encontrar a un nuevo jugador en el centro del campo para que sea titular junto a Lopy y el argelino Hossam Aouar.

    El nuevo fichaje requerido no tiene como objetivo únicamente jugar como titular, sino también dar profundidad a la plantilla, para suplir la ausencia de Dion Lopy si esta se produce, algo previsible, ya que su ausencia sin fichar a otro jugador haría las cosas mucho más difíciles.

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  • ¿Romperá el Al-Ittihad su ala?

    Hace apenas unos días, el Al-Ittihad contaba con una evidente abundancia numérica en las bandas, con la presencia de jugadores del calibre del francés Moussa Diaby, el neerlandés Steven Bergwijn, el portugués Roger Fernández, además de Marwan Al-Sahafi y Abdulrahman Al-Aboud.

    Sin embargo, esa abundancia comenzó a disiparse a raíz de la grave lesión de ligamento cruzado que sufrió Roger Fernández, la cual dejó su temporada cerca del final, sumado a la posibilidad de que su estrella francesa Moussa Diaby se marche al Inter de Milán o al Bayer Leverkusen.

    Quizá Diaby reciba amplias críticas por parte de la afición del Al-Ittihad, pero lo que ofreció en el partido ante el Al-Jazira confirmó su calidad y su capacidad para marcar la diferencia siempre que el técnico logre aprovechar sus cualidades de la mejor manera.

    La salida de Diaby dejaría maltrecha la banda del Al-Ittihad, ya que sería el segundo extremo derecho que faltaría en el equipo, después de Roger Fernández, y entonces el joven Marwan Al-Sahafi se encontraría solo en ese frente.

    Por ello, la permanencia del extremo francés, junto al neerlandés Steven Bergwijn en el otro costado, con la presencia de alternativas sólidas como Marwan Al-Sahafi, Abdulrahman Al-Aboud y Ahmed Al-Ghamdi, garantizaría una mayor profundidad en la plantilla y brindaría al equipo numerosas y sólidas soluciones.

  • Nasyri, ¿respuesta definitiva?

    Diaby no es el único jugador que podría abandonar el Al-Ittihad, concretamente en la línea de ataque, ya que la lista de salidas también podría incluir al delantero marroquí Youssef En-Nesyri, en medio de algunos informes sobre la falta de convencimiento de Fessing acerca de sus cualidades.

    Y a pesar de que dio la asistencia en el cuarto gol frente al Al-Jazira, el delantero marroquí no mostró el nivel exigido, algo que refuerza el regreso de los rumores sobre su marcha, un asunto que no puede retrasarse más.

    En caso de que En-Nesyri se marche, el Al-Ittihad estará obligado a fichar a un nuevo delantero, algo que resultará difícil con el mercado de fichajes veraniego acercándose a su fin en las ligas europeas.

    Algunos podrían pensar en conformarse con la dupla de Saleh Al-Shehri y el nigeriano George Ilenikhena en la punta del ataque, pero este escenario parece demasiado soñador y podría arruinar la temporada del Al-Ittihad si se confía en él.

    Es cierto que Al-Shehri posee una gran experiencia, pero lleva mucho tiempo alejado de los terrenos de juego, además de sus lesiones recurrentes, lo que convierte el hecho de depender de él como delantero titular o incluso como suplente en una especie de apuesta.

    Al mismo tiempo, no se puede confiar en Ilenikhena en solitario, sobre todo dada su escasa experiencia y la dificultad de cargarle directamente con la responsabilidad del ataque de un equipo del tamaño del Al-Ittihad, especialmente después de haber estado ausente del equipo durante la mayor parte de la temporada pasada.

    Lo más peligroso es que el propio Ilenikhena podría abandonar el Al-Ittihad, ante el deseo de algunos clubes europeos de contar con sus servicios, algo que dejaría al Al-Ittihad en una situación más complicada en la nueva temporada, incluso en el caso de que En-Nesyri no se marche.

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  • Un punto débil oculto

    Estas carencias parecen evidentes para todos, pero hay otra debilidad oculta en la alineación del Al-Ittihad, que reside en la posición de lateral derecho, pese a que hay 3 jugadores que ocupan esa posición en la plantilla del club saudí.

    Aunque Muhannad Al-Shanqiti es uno de los mejores laterales de la liga saudí, destaca más en la faceta ofensiva, mientras deja amplios espacios atrás, que los clubes rivales pueden aprovechar.

    Pero el mayor problema aparece cuando el propio Al-Shanqiti se ausenta, como ocurrió ante el Al-Jazira, donde Vissing no recurrió a su suplente Ahmed Al-Julaidan, sino que intentó probar al defensa serbio Jan-Carlo Simic en esa posición.

    Simic no logró frenar el peligro de Milson, extremo del Al-Jazira, antes de que participara Al-Julaidan, y entonces todos comprendieron la razón que llevó a Vissing a no alinearlo: el ímpetu y la imprudencia que le costaron un error fatal en la frontera del área.

    Y esa imprudencia fue también la seña de identidad de Al-Julaidan la temporada pasada, hasta el punto de que recibió una tarjeta roja tras una entrada catastrófica durante el enfrentamiento ante el Al-Nassr en los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

    Incluso el tercer suplente, Fawaz Al-Suqour, sufre también un problema evidente en la faceta defensiva, lo que convierte asegurar esa banda en los partidos exigentes en una misión casi imposible, que podría costar mucho al Al-Ittihad.

  • Un mensaje para la federación: ¡cierra la puerta!

    Todos estos factores confirman que la principal tarea de la directiva del Al-Ittihad en el actual mercado de fichajes veraniego es cerrar la puerta a la salida de cualquiera de sus jugadores titulares, e incluso de los suplentes en caso de no contar con un número suficiente de futbolistas.

    La crisis del "Decano" en el centro del campo comenzó, en esencia, con el desprendimiento de jugadores como Fabinho, coincidiendo con las lesiones, por lo que el asunto no debe extenderse a otras posiciones del terreno de juego, como los extremos y el delantero centro.

    Tras retener a todas sus estrellas, la directiva del Al-Ittihad deberá reforzar al equipo con al menos un fichaje en el centro del campo, además de estar preparada para cerrar nuevas incorporaciones que mejoren la calidad de la plantilla a mitad de temporada.

    Y esto si el Al-Ittihad quiere despertar de la catastrófica campaña que vivió la temporada pasada y lograr buenos resultados en la Liga Saudí y en la Liga de Campeones de Asia de Élite, en concreto.

    En cambio, desprenderse de las estrellas sin fichar sustitutos adecuados, o incorporar suplentes de menor calidad, no significaría otra cosa que repetir los mismos errores esperando resultados distintos, algo que, con toda seguridad, no ocurrirá.

1ª División
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