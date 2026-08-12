Quizás la plantilla del Al-Ittihad no parezca mala, pues cuenta con abundancia de jugadores en las líneas defensiva y ofensiva, aunque entre ambas hay un claro vacío en el centro del campo que no se puede pasar por alto de ninguna manera.

El Al-Ittihad afrontó la nueva temporada sin 3 de los centrocampistas que formaban parte de su plantilla la temporada pasada: el brasileño Fabinho, que se marchó tras finalizar su contrato, y el maliense Mamadou Doumbia y Hamed Al-Ghamdi, que sufren lesiones de larga duración.

Además, el otro centrocampista, Faisal Al-Ghamdi, está cerca de fichar por el Neom, con lo que sería el último en abandonar el equipo en el centro del campo.

A cambio, el Al-Ittihad logró fichar al senegalés Dion Lopy, procedente del Almería, y a Rakan Al-Kaabi, del Al-Feiha, con confirmaciones sobre el deseo del equipo de incorporar a un nuevo jugador extranjero en la misma posición, algo necesario e imprescindible.

A pesar de la incorporación de Rakan Al-Kaabi, Vesovic apostó en su primer partido oficial por el joven jugador Farha Al-Shamrani en el centro del campo, junto a Dion Lopy, y aunque ofreció un buen encuentro, mostró cierta imprudencia propia de la edad, hasta el punto de que vio una tarjeta amarilla de forma temprana.

Este ímpetu natural podría costarle caro al Al-Ittihad en partidos más complicados, lo que hace necesario encontrar a un nuevo jugador en el centro del campo para que sea titular junto a Lopy y el argelino Hossam Aouar.

El nuevo fichaje requerido no tiene como objetivo únicamente jugar como titular, sino también dar profundidad a la plantilla, para suplir la ausencia de Dion Lopy si esta se produce, algo previsible, ya que su ausencia sin fichar a otro jugador haría las cosas mucho más difíciles.