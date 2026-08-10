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Scouting de Roshn: el barco del Al-Ahli choca contra el muro de Jaissle y una necesidad urgente

FEATURES
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
1ª División
M. Jaissle
Arabia Saudí
Alemania

¿Qué espera «el Raqi»?

La salida del alemán Matthias Jaissle del Al-Ahli saudí hace unos pocos días no fue un simple cambio técnico pasajero, sino que llegó en un momento que abre la puerta a numerosos interrogantes sobre lo que ocurrió dentro del "Raqi" durante el periodo de fichajes veraniego.

El club se movió con fuerza para reforzar su plantilla, y logró en gran medida solucionar las posiciones que representaban una fuente de preocupación antes del inicio de la temporada, pero el entrenador que se suponía debía liderar este proyecto decidió marcharse en el momento en que la mayoría de las piezas requeridas estaban disponibles para él.

La paradoja es que el Al-Ahli no entró al mercado de fichajes de forma aleatoria, sino que se movió en una dirección clara para solucionar los puntos débiles que aparecieron durante la temporada pasada, y Jaissle fue una parte fundamental en la definición de las prioridades técnicas.

Y con el cierre del mercado, la pregunta más importante pasó a ser: si la mayoría de las necesidades del entrenador se habían cumplido, ¿por qué llegó el final con tanta rapidez?

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    Trincão en lugar de Mahrez: el inicio de la reconstrucción

    La salida de Riyad Mahrez fue uno de los desafíos más destacados a los que se enfrentó el Al-Ahli durante el verano, sobre todo porque la estrella argelina era un elemento fundamental en el engranaje ofensivo, por lo que el club necesitó un jugador capaz de compensar parte de su influencia técnica.

    El fichaje del portugués Francisco Trincão llegó para dar al Al-Ahli una nueva opción ofensiva, con capacidad para jugar en más de una posición y generar peligro por las bandas, convirtiéndose así en una de las piezas más importantes que se sumaron al equipo durante el mercado de fichajes.

    De este modo, uno de los principales problemas que podía preocupar a Jaïssle antes del inicio de la temporada encontró nuevas soluciones, lo que hace que su marcha sea aún más objeto de debate, especialmente porque el club no lo dejó sin refuerzos, sino que trató de proporcionarle nuevos elementos que le ayudaran a poner en práctica sus ideas.

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  • Sبرستيان y Sidibé: Al-Ahly refuerza el eje

    Los movimientos del Al-Ahli no se detuvieron en la línea ofensiva, sino que se extendieron al centro del campo y a la línea defensiva, dos posiciones que el equipo necesitaba reforzar de manera evidente.

    En el centro, el fichaje del armenio Edward Spertsyan dio al Al-Ahli un aporte técnico importante, especialmente ante la necesidad del equipo de contar con un jugador capaz de marcar la diferencia y de ofrecer al sistema mayores opciones en la construcción del juego y en la transición ofensiva.

    En cuanto a la línea defensiva, el Al-Ahli fichó a Abou Bakr Sidibé, en un intento de ampliar las opciones defensivas y elevar el nivel de competencia dentro del equipo, junto a Nayef Masoud, que llegó para reforzar la posición de pivote.

    Lee también: Scouting Roshn: ¡el último baile de Cristiano Ronaldo choca contra el muro del Al-Nassr!

    Y observando todos estos movimientos en conjunto, puede decirse que el Al-Ahli logró aportar soluciones a la mayoría de los problemas que padecía, lo que hace que la marcha de Jaissle en este momento resulte aún más extraña, ya que el entrenador no dejó atrás un proyecto que aún no había comenzado, sino que se alejó de un equipo que ya había vivido un claro proceso de reestructuración.


  • La pieza que falta: el lateral derecho

    Y pese a todos estos movimientos, quedó un puesto que representaba la crisis más evidente dentro del Al Ahly: el de lateral derecho.

    Ese puesto en concreto necesitaba un refuerzo claro, sobre todo porque la competencia por los títulos locales y continentales exige una plantilla que disponga de múltiples soluciones en todas las posiciones, y que no dependa de un solo jugador o de una única opción cuando surgen las lesiones o baja el rendimiento.

    Por consiguiente, el lateral derecho podía considerarse el asunto técnico más destacado que necesitaba resolverse antes del cierre del mercado, pero al mismo tiempo no era una crisis que dejara al equipo sin soluciones en el resto de las líneas.

    Y aquí aparece la gran paradoja en la historia de Jaissle: el Al Ahly logró atender la mayoría de las necesidades que podían suponer una verdadera crisis durante la temporada, mientras que una sola casilla seguía requiriendo refuerzo, antes de que el entrenador decidiera marcharse y dejara el proyecto en una etapa sumamente delicada.

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    El Ahly resuelve las crisis y Yaisle se marcha

    El desenlace parece casi una paradoja futbolística; el Al-Ahly se movió en el mercado para solventar sus puntos débiles, mientras que el entrenador que se suponía debía aprovechar estos cambios y dirigir al equipo en la nueva temporada se marchó.



    A la directiva no le queda más remedio ahora que lidiar rápidamente con las consecuencias de la decisión, porque el reto ya no consiste únicamente en cerrar fichajes, sino en elegir a un entrenador capaz de asimilar a los nuevos elementos y construir a partir de ellos, en lugar de volver al punto de partida.

    El puesto de lateral derecho sigue siendo la pieza que no se ha completado en el cuadro del Al-Ahly, pero la gran incógnita ya no es el fichaje pendiente, sino el motivo de la marcha de Jaissle en el momento en que su equipo estaba más cerca de tener la forma que él quería.

    ¿Acaso Jaissle consideraba que la crisis era mayor que un simple puesto que necesita un nuevo jugador? ¿O el alemán decidió realmente saltar del barco antes de que comenzara la travesía más difícil?

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