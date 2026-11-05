Parker ha logrado ascensos con el Fulham, el Bournemouth y el Burnley. Teniendo en cuenta esa trayectoria y sus vínculos profesionales con el club, ¿es la elección lógica para el West Ham en este momento? Cuando le plantearon esa pregunta a Jarvis, el exextremo del West Ham, que hablaba en colaboración con la iniciativa Midnite Express, que ofrece a los aficionados experiencias de viaje únicas en días de partido, declaró a GOAL: «Todo el mundo hablaba de Eddie Howe y demás, pero creo que, siendo realistas, este es un nombramiento muy sensato. Su trayectoria en la Championship es excelente. Conoce el club. Tiene un vínculo con él, lo que supongo que ayuda.

«Lo más importante que diría de Scott Parker es que me parece un comunicador extraordinario. Creo que eso será de muchísima ayuda para el equipo. No sé cómo se comunicaba Nuno porque yo no estaba en la plantilla, pero creo que se ve que los equipos de Scott Parker están muy bien trabajados. Saben exactamente lo que tienen que hacer.

«Creo que eso era lo que todo el mundo esperaba de Nuno y que no llegaron a verlo del todo. Nuno estuvo allí mucho tiempo, creo que bastante más del que la gente esperaba. Quizá la afición esperaba algo más de consistencia en la estructura.

«En cambio, Scott Parker llegará y los jugadores le respetarán. Sabrán lo que ha hecho en su carrera como futbolista y como entrenador. Además, tiene una gran trayectoria. Creo que sabe trasladar sus ideas al terreno de juego. Sabe comunicarse con cada jugador y con el equipo en su conjunto, y hacerles llegar su mensaje. Creo que se desenvuelve muy bien ante la prensa. Se expresa muy bien. Entiende la posición en la que se encuentra un entrenador en cualquier puesto. Creo que encaja muy bien.

«Por mucho que todo el mundo diga que fue precipitado, duro y rápido, ahora que han tomado la decisión y él se ha marchado, lo miras y piensas que, con el parón de selecciones, podría ser el comienzo perfecto para un entrenador».