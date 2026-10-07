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Scott McTominay vuelve a entrenarse con el Nápoles al completo tras recibir el alta médica oficial después de una operación de corazón
Alta médica oficial confirmada
McTominay ha vuelto a entrenarse con normalidad después de someterse el mes pasado con éxito a una ablación correctiva, según confirmó ESPN. Al jugador de 29 años le diagnosticaron una arritmia benigna leve después de ser sustituido en el minuto 56 del partido del Nápoles contra el Como a principios de esta temporada.
El Nápoles había monitorizado las constantes vitales del jugador mediante tecnología avanzada de dispositivos portátiles antes de enviarlo al Spire Manchester Hospital. En un comunicado oficial, el club anunció: "El miércoles, Scott McTominay se sometió a más pruebas diagnósticas, que mostraron que está en condiciones de jugar. Por lo tanto, reanudó los entrenamientos con el resto del equipo tras el periodo en el que se entrenó por separado".
- AFP
Camino hacia la recuperación y tranquilidad para los aficionados
El procedimiento requirió dos semanas de reposo completo antes de que McTominay pudiera retomar los ejercicios de acondicionamiento sin contacto. Antes de volver a pisar el césped, recurrió a las redes sociales para tranquilizar a los aficionados y escribió: «Nos vemos pronto, Nápoles, no tardaré mucho».
Su prometida, Cam Reading, también compartió un emotivo mensaje público en el que afirmó: «A tu lado, siempre muy orgullosa de ti». Tras cumplir los estrictos protocolos de forma física y seguridad que rigen el deporte italiano, McTominay no tardó en restar importancia a cualquier preocupación persistente y dijo a los periodistas: «Estoy bien. El procedimiento era algo que llevaba bastante tiempo planeando hacer con el club».
Impacto crucial en el centro del campo en la Serie A
Desde su llegada procedente del Manchester United por 25,7 millones de libras en 2024, McTominay se ha consolidado como un centrocampista llegador indispensable en Italia. Desempeñó un papel fundamental para guiar al Nápoles al título de la Serie A 2024-25, al hacerse con el premio al MVP de la competición tras marcar 12 goles en liga, antes de levantar la Supercoppa Italiana 2025-26.
En 82 apariciones entre todas las competiciones, la estrella escocesa ha firmado 27 goles y 10 asistencias, lo que le valió el 18.º puesto en la clasificación del Balón de Oro de 2025. Su disponibilidad supone un enorme impulso técnico para la plantilla mientras afronta una exigente campaña nacional.
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¿Qué le espera ahora al Nápoles?
Tras haberse perdido los últimos tres partidos del Napoli y el reciente parón internacional con Escocia, McTominay está ahora en disposición de reaparecer en competición este fin de semana. El equipo de Max Allegri, que actualmente es noveno en la Serie A con siete puntos, se enfrenta al Frosinone el sábado, partido en el que se espera que el centrocampista empiece en el banquillo.
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