McTominay ha vuelto a entrenarse con normalidad después de someterse el mes pasado con éxito a una ablación correctiva, según confirmó ESPN. Al jugador de 29 años le diagnosticaron una arritmia benigna leve después de ser sustituido en el minuto 56 del partido del Nápoles contra el Como a principios de esta temporada.

El Nápoles había monitorizado las constantes vitales del jugador mediante tecnología avanzada de dispositivos portátiles antes de enviarlo al Spire Manchester Hospital. En un comunicado oficial, el club anunció: "El miércoles, Scott McTominay se sometió a más pruebas diagnósticas, que mostraron que está en condiciones de jugar. Por lo tanto, reanudó los entrenamientos con el resto del equipo tras el periodo en el que se entrenó por separado".