Scott McTominay se pronuncia claramente sobre su futuro ante los rumores sobre su regreso a la Premier League y una posible renovación con el Nápoles
McTominay acalla los rumores sobre su traspaso
El excentrocampista de los Red Devils ha salido al paso de los rumores que le vinculaban con una salida anticipada del Stadio Diego Armando Maradona. Desde su llegada a Italia, McTominay se ha convertido en una figura central en la revolución táctica de Antonio Conte, ayudando al Partenopei a recuperar su estatus como aspirante al Scudetto. Según se informa, su perfecta transición al fútbol italiano ha llamado la atención de varios clubes ingleses, incluyendo un posible regreso a Old Trafford.
Sin embargo, el jugador de 29 años insiste en que su atención sigue centrada por completo en su entorno actual. Ha aclarado que su representante no está en contacto con terceros, a pesar de los titulares que sugieren que podría estar preparando su regreso a la Premier League. McTominay ha destacado su satisfacción con el estilo de vida en Nápoles y ha señalado que su familia se ha adaptado bien a la ciudad mediterránea.
«Mi agente no ha hablado con nadie sobre mi futuro», declaró McTominay a Il Corriere dello Sport. «Solo habla conmigo y con el club. No ha dicho nada a los periódicos. Estoy muy feliz aquí y, por lo que a mí respecta, soy jugador del Nápoles; es en lo único en lo que pienso. El futuro es muy importante y me veo en el Nápoles durante mucho tiempo».
El Nápoles teme que el héroe del Scudetto se marche
El Nápoles también es consciente del interés de varios equipos, incluido el antiguo club de McTominay, y su director, Leonardo Giammarioli, ha admitido recientemente que le preocupa que el MVP de la Serie A de 2024-25 vuelva a Inglaterra, admitiendo que «merecería» fichar por un equipo de primera categoría.
«Sí, por supuesto que estoy preocupado. Pero, en última instancia, especialmente Scott, que es un tipo muy bueno, nos encantaría que alcanzara el siguiente nivel en los próximos años, quizá no ahora, quizá no el año que viene, pero se lo merece», dijo Giammarioli.
Sin embargo, recientemente se ha informado de que el internacional escocés tiene previsto abandonar Nápoles este verano, con el regreso a la Premier League como objetivo principal. Tuttomercatowebinformó de que él y su novia, Cam Reading, quieren mudarse a Inglaterra «lo antes posible».
Evolución táctica bajo Conte
El ascenso de McTominay en la Serie A es una prueba de su capacidad de adaptación bajo el exigente liderazgo de Antonio Conte. Tras su papel fundamental en la conquista del título de la Serie A la temporada pasada, el héroe escocés sigue brillando en el equipo italiano. Ha marcado seis goles y ha dado tres asistencias en 23 partidos de la Serie A esta temporada, y ha marcado cuatro goles en la decepcionante campaña del Nápoles en la Liga de Campeones.
Aunque los hombres de Conte no han podido mantener la regularidad esta temporada, McTominay atribuye al entrenador su ascenso al estrellato desde que se marchó del Old Trafford.
«En el Nápoles crecí tanto desde el punto de vista táctico como físico», explicó el centrocampista. «Tácticamente, Italia es diferente de la Premier League. Tuve que adaptarme y aprender muy rápido cómo jugar, qué movimientos hacer, cómo liberarme, cómo convertirme en un problema en el área rival y también cómo defender. Fue una buena curva de aprendizaje y disfruté cada minuto».
Dudas por lesiones antes de la jornada
A pesar de su deseo de continuar con su buen estado de forma, McTominay se enfrenta actualmente a una carrera contra el tiempo para estar en forma para el próximo partido de liga del Nápoles. Un persistente problema en el tendón ha limitado su participación en las últimas sesiones de entrenamiento, lo que deja a Conte con un posible quebradero de cabeza a la hora de elegir al centro del campo.
Según se informa, el equipo médico está gestionando cuidadosamente su carga de trabajo para evitar una baja prolongada. Con el Partenopei enfrentándose al Atalanta este fin de semana, la disponibilidad del internacional escocés sigue siendo dudosa.
