Scott McTominay se pronuncia claramente sobre su futuro ante los rumores sobre su regreso a la Premier League y una posible renovación con el Nápoles

El excentrocampista de los Red Devils ha salido al paso de los rumores que le vinculaban con una salida anticipada del Stadio Diego Armando Maradona. Desde su llegada a Italia, McTominay se ha convertido en una figura central en la revolución táctica de Antonio Conte, ayudando al Partenopei a recuperar su estatus como aspirante al Scudetto. Según se informa, su perfecta transición al fútbol italiano ha llamado la atención de varios clubes ingleses, incluyendo un posible regreso a Old Trafford.

Sin embargo, el jugador de 29 años insiste en que su atención sigue centrada por completo en su entorno actual. Ha aclarado que su representante no está en contacto con terceros, a pesar de los titulares que sugieren que podría estar preparando su regreso a la Premier League. McTominay ha destacado su satisfacción con el estilo de vida en Nápoles y ha señalado que su familia se ha adaptado bien a la ciudad mediterránea.

«Mi agente no ha hablado con nadie sobre mi futuro», declaró McTominay a Il Corriere dello Sport. «Solo habla conmigo y con el club. No ha dicho nada a los periódicos. Estoy muy feliz aquí y, por lo que a mí respecta, soy jugador del Nápoles; es en lo único en lo que pienso. El futuro es muy importante y me veo en el Nápoles durante mucho tiempo».