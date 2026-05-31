Getty Images
Traducido por
Scott McTominay se mostró «absolutamente devastado» al saber que Billy Gilmour se pierde el Mundial por una «cruel» lesión en un amistoso
Un duro golpe para Escocia
La Federación Escocesa de Fútbol confirmó el sábado por la noche, tras la victoria sobre Curazao, que el centrocampista del Napoli, Gilmour, se pierde la Copa América por una lesión en el amistoso.
Gilmour, pieza clave del centro del campo junto a McTominay, se lesionó en la segunda parte del amistoso. Las pruebas médicas confirmaron que el jugador del Nápoles no llegaría a tiempo para la fase de grupos, por lo que quedó descartado de la convocatoria.
- Getty Images
McTominay y sus compañeros, «absolutamente devastados»
Según se informa, el vestuario pasó de la emoción a la tristeza al asimilar la ausencia de Gilmour. McTominay, su compañero en el Nápoles, está «absolutamente devastado» por el mediocampista con quien se entendió a la perfección durante el ascenso de Escocia bajo Clarke.
En Instagram publicó: «Estoy absolutamente devastado por ti, hermano. El fútbol es un deporte cruel y no te mereces esto. Mantén la cabeza alta. Los jugadores, el cuerpo técnico y todo el país te quieren».
Steve Clarke se pronuncia sobre el «momento tan inoportuno»
Clarke mostró su decepción por la baja del exjugador del Chelsea y el Brighton. El seleccionador resaltó la importancia de Gilmour en la clasificación, por lo que el momento de la lesión es muy duro para todo el equipo.
Clarke declaró: «Estoy devastado por Billy; ha sido clave en nuestra clasificación para el Mundial. La lesión llega en un momento muy cruel y todos lo sentimos por él. Sabe lo que pensamos de él como futbolista y como persona, y aunque ahora ningún consuelo le bastará, estoy seguro de que le esperan muchos torneos en el futuro».
- (C)Getty Images
En Italia, la atención se centra ahora en la rehabilitación.
Gilmour no seguirá con la selección en el torneo; regresará a Italia para iniciar su recuperación con el Nápoles, que busca tenerlo listo para el inicio de la próxima temporada. La Federación Escocesa de Fútbol le deseó una pronta recuperación y confirmó su regreso al club.
Escocia aún tiene un amistoso más antes del Mundial: enfrentará a Bolivia en Nueva Jersey el sábado en su última prueba. En el Grupo C del torneo, se medirá a Haití y Marruecos en Boston antes de viajar a Miami para jugar contra Brasil.