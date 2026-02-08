Scott McTominay y Rasmus Højlund rescatan al Napoli en un triunfo agónico ante el Genoa

El Napoli comenzó cuesta arriba en el Stadio Luigi Ferraris, al encajar un gol tempranero desde el punto de penalti convertido por Ruslan Malinovskyi. Sin embargo, reaccionó con rapidez y encontró el empate a los 20 minutos por medio de Rasmus Højlund. Poco después, Scott McTominay completó la remontada y adelantó a los visitantes.

Antes del descanso, McTominay tuvo que abandonar el partido por lesión y fue reemplazado por el fichaje invernal Giovane. La segunda mitad exigió al máximo a los hombres de Antonio Conte: Lorenzo Colombo igualó el marcador poco después de la hora de juego y, para colmo, el Napoli se quedó con diez hombres tras la expulsión de Juan Jesus.

Aun así, el desenlace fue favorable para los vigentes campeones. Tras una prolongada revisión del VAR, el Napoli recibió un penalti en el tiempo añadido, y Højlund —cedido por el Manchester United— asumió la responsabilidad para marcar desde los once metros y sellar una victoria agónica.