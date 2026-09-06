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Scott McTominay, listo para someterse a una operación de corazón en Londres mientras el Nápoles estima el plazo de regreso de la estrella escocesa
Operación en Londres para la estrella de Escocia
McTominay tiene programada una cirugía en Londres el lunes, mientras el Napoli toma medidas para resolver la afección cardiaca que le ha apartado temporalmente de los terrenos de juego. El excentrocampista del Manchester United, una figura influyente desde su llegada en el verano de 2024 con 27 goles en 82 partidos, fue diagnosticado con un episodio leve y benigno de fibrilación cardiaca.
Informes de TuttoMercatoWeb revelan que la operación tendrá lugar en Londres el lunes. En el Napoli mantienen la confianza en que McTominay pueda volver a jugar en octubre, siempre que su recuperación avance según lo previsto.
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El objetivo del Nápoles es regresar en octubre
El Nápoles confía en que McTominay regrese el próximo mes, justo cuando el calendario se aprieta para el equipo de Massimiliano Allegri. El escocés participó en los dos primeros partidos de liga del Nápoles, una victoria por 2-0 ante el Genoa y una derrota por 2-1 frente al Como, antes de perderse la derrota del sábado por 3-2 contra el Inter. El club espera que abordar el problema al inicio de la temporada le permita alcanzar su mejor estado físico antes del exigente periodo invernal.
Al detallar los pasos reglamentarios y físicos para su regreso, el director deportivo Giovanni Manna confirmó que McTominay debe esperar 28 días antes de recibir el alta médica completa para jugar. Esta pausa obligatoria es el protocolo habitual para este tipo de procedimientos y garantiza la estabilidad del ritmo cardíaco bajo una alta exigencia física.
Seguimiento exhaustivo en Castel Volturno
El Nápoles seguirá de cerca su recuperación durante las próximas semanas, plenamente consciente de su importancia para la plantilla. El escocés desempeñó un papel fundamental en su conquista del título de la Serie A 2024-25, lo que le valió el premio al Futbolista del Año de la Serie A, antes de liderar al equipo hacia la Supercoppa Italiana 2025-26.
Su regreso dependerá, en última instancia, de cómo responda al procedimiento y a la posterior rehabilitación. El equipo médico de la base del club en Castel Volturno supervisará a diario su evolución una vez regrese de Inglaterra.
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El Nápoles busca reaccionar contra el Arsenal y el Bolonia
Tras dos derrotas consecutivas en liga, el Nápoles estará deseoso de recuperar el pulso cuando inicie el miércoles su campaña en la fase de liga de la Liga de Campeones de la UEFA recibiendo al Arsenal. El equipo de Allegri volverá después a centrarse en la Serie A, cuando reciba al Bolonia en el Stadio Diego Armando Maradona el domingo.
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