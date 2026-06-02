Vivir en Nápoles ha cambiado a McTominay también fuera del campo: el centrocampista luce un estilo más refinado y se ha dejado crecer el pelo. «Me encanta la ropa de aquí, tío. La forma en que visten y los tejidos. He disfrutado acostumbrándome a cuidar mucho la imagen», explicó a GQ.

Incluso contrató a un sastre para explorar la alta costura italiana y optar por una estética limpia, sin logotipos.