Alemania-Países Bajos fue el partido en el que Jurgen Klopp dejó claro que, tras un breve periodo inicial de adaptación, ya ha encontrado la fórmula definitiva para devolver a la selección alemana a lo más alto. La base sigue siendo la formada por las joyas Havertz y Wirtz, pero en el 5-0 ante la selección neerlandesa, un récord negativo para el equipo entrenado por Xavi, brillaron los jugadores menos mediáticos: Gruda y, sobre todo, Derry Scherhant.
Scherhant deslumbra con Alemania: quién es el talento que despegó con Klopp, interesa a la Roma y ya no es barato
¡QUÉ PARTIDO Y QUÉ GOL!
El extremo nacido en 2002 brilló con una actuación extraordinaria: primero, por sus arrancadas y aceleraciones y por la sensación de que jugaba con la libertad de arriesgar en cada acción; después, por dos disparos al palo y por el gol del 1-0 que abrió el marcador, una jugada de antología fruto de una combinación letal de precisión, calidad y potencia. En el minuto 41 de la primera parte, el exjugador del Hertha Berlín controló el balón en la izquierda tras una asistencia de Kimmich, encaró a Dumfries recortando hacia su derecha y, pese a estar escorado, optó por un disparo con rosca hacia el palo contrario: un cañonazo que entró por la escuadra, lejos del alcance de un Verbruggen que nada pudo hacer.
DESPEGÓ CON KLOPP
Aunque ya tiene 24 años, la de hoy es apenas la 4.ª convocatoria de Scherhant con la selección absoluta alemana y, por tanto, el de hoy también es su primer gol oficial con la camiseta de su país. La primera llamada llegó gracias a los «experimentos» anunciados en septiembre por Jurgen Klopp, que decidió ampliar la lista de convocados, incluirlo en la segunda tanda de partidos del largo parón de septiembre y darle la titularidad en su debut ante Serbia. Desde entonces, su progresión se ha disparado, impulsada por una dosis de confianza que también se ha reflejado en su club.
4 CLUBES DE BERLÍN ANTES DE LLEGAR AL HERTHA
Y marcar su primer gol con la selección en el Olympiastadion, el estadio que fue suyo, tiene sin duda algo mágico en una trayectoria poco habitual. Scherhant tardó bastante en llegar al fútbol profesional. Nacido en Berlín, pasó por 5 canteras diferentes de la ciudad (SCC Berlin, Tennis Borussia Berlin, Fc Viktoria Berlin, Berliner SC y Hertha Berlín) antes de convencer precisamente al Hertha de su calidad.
SOLO 2 MILLONES
En el Hertha debutó como profesional, pero le costó dar el salto en el primer equipo y, finalmente, en el verano de 2025 fichó por el Friburgo por apenas unos 2 millones de euros. Una valoración que resultaba atractiva para muchos y que ahora está destinada a multiplicarse al menos por diez, para disgusto de clubes como la Roma, que lleva tiempo siguiéndolo.
POSICIÓN Y CUALIDADES
Scherhant es un extremo diestro al que le gusta partir desde la izquierda. Tiene una gran capacidad para encontrar portería, pero destaca sobre todo por su rapidez en espacios reducidos, que le permite hacerse hueco para centrar a sus compañeros o buscar el disparo. Esta temporada ha encontrado minutos y confianza a las órdenes de Klopp y de Julian Schuster, que le está dando continuidad. Hasta ahora suma 8 asistencias y 3 goles entre la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Conference League.
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