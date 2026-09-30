Scalvini: «En Turquía tomamos conciencia de nuestra fuerza, con Francia veremos en qué punto estamos. Somos positivos y valientes»

En Bursa, Italia despejó las dudas del debut en la Nations League ante Bélgica, mostrando esas combinaciones y ese juego asociativo que habían distinguido a la primera Italia de Mancini: “La victoria ante Turquía nos dio la conciencia de que somos un equipo fuerte, que tenemos la capacidad de jugar bien al fútbol y ganar. Los veteranos nos están ayudando mucho a los jóvenes y es muy importante, hace entender el verdadero espíritu de Italia y de la selección. El grupo es fantástico, nos estamos encontrando muy bien”. Formando pareja con Bastoni, otro producto de la cantera del Atalanta con el que a menudo ha sido comparado, el defensa, recién renovado con la Dea, jugó un partido prudente y sin errores: “Jugar con la línea de cuatro con Sarri me ayuda, cuanto más aprendo, mejor”. Ha aprendido mucho de gente como Chiellini y Bonucci: “Son leyendas del fútbol, tengo la suerte de haber compartido entrenamientos con ellos y de seguir teniendo a Bonucci en el cuerpo técnico”.



