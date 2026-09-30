Giorgio Scalvini solo tiene 22 años, pero ya parece un veterano. Quizá porque lleva ya cuatro años en la órbita de Italia o quizá porque es un chico más maduro de lo que corresponde a su edad. Lo cierto es que su historia con Italia, iniciada tras completar toda la trayectoria en las categorías inferiores, ha sido hasta ahora bastante accidentada, desde la Eurocopa que se perdió hace dos años a causa de la rotura del cruzado a pocos días de viajar a Alemania hasta la amarga noche de Zenica, cuando vivió desde la grada la no clasificación para el Mundial: «Creo que este es un año de cambio -declaró en rueda de prensa-, en el que al mismo tiempo puedo aprender mucho. Me gustaría estar al 100% en todos los sentidos para darlo todo con el club y con la selección».
Scalvini: «En Turquía tomamos conciencia de nuestra fuerza, con Francia veremos en qué punto estamos. Somos positivos y valientes»
Su recorrido con la selección italiana empezó precisamente con Mancini, que en junio de 2022, en Mönchengladbach, le hizo debutar con 18 años y medio en el partido de la Nations League perdido por 5-2 ante Alemania: «Con el míster siempre me he entendido muy bien, me gusta la transparencia con la que me dice las cosas, además del bagaje futbolístico que tiene. Cuando debuté era muy joven, no sabía bien qué podía esperar. Lo que veo ahora, aunque solo estemos al principio, es que intentamos tener una identidad. Mancini quiere un equipo que trate de dominar el partido y nos dice que disfrutemos».
En Bursa, Italia despejó las dudas del debut en la Nations League ante Bélgica, mostrando esas combinaciones y ese juego asociativo que habían distinguido a la primera Italia de Mancini: “La victoria ante Turquía nos dio la conciencia de que somos un equipo fuerte, que tenemos la capacidad de jugar bien al fútbol y ganar. Los veteranos nos están ayudando mucho a los jóvenes y es muy importante, hace entender el verdadero espíritu de Italia y de la selección. El grupo es fantástico, nos estamos encontrando muy bien”. Formando pareja con Bastoni, otro producto de la cantera del Atalanta con el que a menudo ha sido comparado, el defensa, recién renovado con la Dea, jugó un partido prudente y sin errores: “Jugar con la línea de cuatro con Sarri me ayuda, cuanto más aprendo, mejor”. Ha aprendido mucho de gente como Chiellini y Bonucci: “Son leyendas del fútbol, tengo la suerte de haber compartido entrenamientos con ellos y de seguir teniendo a Bonucci en el cuerpo técnico”.
El viernes en París subirá el nivel, la defensa de Italia estará llamada a redoblar esfuerzos: «Francia es un equipo fortísimo, entre los mejores del mundo y, sobre todo, en ataque tienen una calidad y una velocidad superiores a las de todos. Nosotros somos positivos, valientes. Somos Italia e intentaremos hacerlo lo mejor posible, jugando de tú a tú. Medirnos a un equipo tan fuerte también es una excelente manera de entender en qué punto estamos».
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