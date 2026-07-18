Scaloni y De la Fuente: la final entre el maestro y el alumno... ¿Quién le dará la última lección al otro?

La final del Mundial 2026 enfrentará mañana a Argentina y España. Más allá del título, la cita reencuentra a Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, quienes hace años fueron alumno y maestro.

Según el diario argentino «La Nación», Scaloni obtuvo la licencia «UEFA Pro» entre 2017 y 2019 en un curso de la Federación Española donde De la Fuente fue uno de los principales ponentes, antes de convertirse en seleccionador.

Ahora, casi una década después, se miden en la final del Mundial en el estadio MetLife de Nueva Jersey. ¿Superará el alumno a su maestro?

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