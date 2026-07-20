Scaloni se despide de Argentina entre lágrimas: «Hablaré con la Federación; es difícil volver a formar un grupo como este». La despedida oficial podría ser en diciembre

La final en el MetLife Stadium, marcada por la tensión, se convierte también en la despedida que el seleccionador de la Albiceleste anuncia en la rueda de prensa posterior al partido. Conmovido por los aplausos de la prensa, rompe a llorar y no puede terminar la rueda. «Estoy llorando porque este es realmente un grupo de guerreros. Incluso los españoles nos lo reconocieron al despedirnos. Siempre soñé con esto. Seguir adelante requiere mucho, sobre todo empezar de cero y formar un grupo así. Será difícil y me duele en el alma», concluye antes de disculparse, levantarse y abandonar la sala.











