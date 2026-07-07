Scaloni aclara la situación de Messi: «Espero que lleguemos a esta final... y Salah no es la única amenaza»

Scaloni destacó la posibilidad de enfrentar a España en la final y dijo desearlo, pues lo ve como una buena señal para ambos equipos. «Pero aún quedan muchos partidos por disputar», afirmó en la rueda de prensa previa al duelo contra Egipto, según recogió el diario «Marca» en la mañana del martes.

No puedo definir cómo debe ser el equipo para ser favorito, pero España ha mejorado en sus cinco partidos. El Mundial es un torneo difícil: los desplazamientos, el calor, el estado del terreno de juego... El balón no siempre rueda con fluidez. Hay muchos factores que hacen difícil considerar a cualquier equipo como claro favorito. No es un Mundial cualquiera; ningún equipo ha destacado. Espero que España llegue a la final, pero aún queda mucho camino y todos tenemos que seguir aprendiendo».

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