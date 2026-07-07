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Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Scaloni aclara la situación de Messi: «Espero que lleguemos a esta final... y Salah no es la única amenaza»

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
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L. Scaloni
M. Salah
L. Messi
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Lionel Scaloni prefiere centrarse en el siguiente paso y no pensar en el futuro. Al hablar del próximo rival, el seleccionador argentino admitió un deseo, pero recordó que aún queda camino.

Esta tarde, en octavos, los “bailarines del tango” se miden a Egipto tras sufrir en la ronda de 32 (3-2) ante la desconocida Cabo Verde.

  • Una final con la que sueña... ¡pero!

    Scaloni destacó la posibilidad de enfrentar a España en la final y dijo desearlo, pues lo ve como una buena señal para ambos equipos. «Pero aún quedan muchos partidos por disputar», afirmó en la rueda de prensa previa al duelo contra Egipto, según recogió el diario «Marca» en la mañana del martes.

    No puedo definir cómo debe ser el equipo para ser favorito, pero España ha mejorado en sus cinco partidos. El Mundial es un torneo difícil: los desplazamientos, el calor, el estado del terreno de juego... El balón no siempre rueda con fluidez. Hay muchos factores que hacen difícil considerar a cualquier equipo como claro favorito. No es un Mundial cualquiera; ningún equipo ha destacado. Espero que España llegue a la final, pero aún queda mucho camino y todos tenemos que seguir aprendiendo».

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  • Nadie domina

    Scaloni destacó que este Mundial ha sido muy difícil para todas las selecciones, incluso para los favoritos.

    «Hace unos días vimos cómo Francia sufría ante Paraguay, y sigue siendo una de las selecciones más fuertes. Las circunstancias son diferentes a las de ediciones anteriores, y los jugadores que han disputado muchos partidos esta temporada están agotados, por lo que ninguna selección ha ofrecido hasta ahora un fútbol completo», afirmó.

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  • Advertencia desde Egipto... y elogios a Salah

    El seleccionador de Argentina destacó la dificultad de enfrentarse a Egipto, subrayando que cuenta con una identidad clara y jugadores destacados.

    «Egipto es un rival muy fuerte, con jugadores de gran nivel y un seleccionador que lleva años al frente del equipo y tiene un estilo de juego definido. Han complicado la vida a todos sus rivales y harán lo mismo con nosotros», afirmó.

    Y añadió: «Salah es un jugador magnífico, y será un placer enfrentarnos a él. Pero no analizamos a un solo jugador, sino a toda una selección. Egipto es un equipo ofensivo, y estamos preparados para cualquier escenario».

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  • Messi está listo... y la alineación ya está decidida

    Scaloni confirmó que Lionel Messi está listo para enfrentar a Egipto y aclaró que el capitán no tiene problemas físicos pese a jugar 120 minutos en el último partido.

    «Lionel está bien y jugará», afirmó. «Jugó los 120 minutos completos y no se quejó de ningún cansancio».

    Además, ya he elegido el once inicial, aunque aún no se lo he dicho a los jugadores».

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  • La esencia es más importante que la táctica

    Scaloni destacó que Argentina no depende solo de la técnica, sino también del carácter y el espíritu que han definido al equipo por años.

    «Esta selección siempre ha sido un rival fuerte», afirmó. «Cuando las cosas no salen como uno quiere, hay más de una forma de ganar: con determinación, entusiasmo, tenacidad y espíritu. Por supuesto que podemos jugar mejor, pero cuando eso no ocurre, debemos recurrir a lo que nos define».

    Y añadió: «Hemos revisado nuestro último partido muchas veces, y Argentina fue la que dominó. Intentamos recuperar el balón, pero a veces el espíritu es más importante que los aspectos tácticos».

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  • Mejoras... Agotamiento... y Paradis

    Scaloni admitió que su selección debe mejorar para frenar los contraataques que le complicaron el partido ante Cabo Verde.

    «No solo queremos controlar el partido, sino también evitar los contraataques que nos han hecho daño. Somos un equipo que defiende con el balón», afirmó.

    Además, el cuerpo técnico ha revisado con los jugadores el partido contra Egipto y los objetivos del equipo, y recalcó: «No podemos renunciar a nuestra esencia».

    También pidió más descanso para las selecciones a medida que avanza el torneo: «Cuanto más nos acercamos a las fases finales, más descanso necesitamos. Jugamos en Miami en condiciones difíciles, y mañana será en un pabellón cerrado, así que no hay motivo para quejarse».

    Reconoció que el cansancio afectará a ambos equipos tras jugar 120 minutos, y adelantó que el cuerpo técnico cuenta con opciones para refrescar el once y modificar el estilo sobre la marcha.

    Cerró elogiando a Leandro Paredes: «Es un jugador fundamental y está listo para jugar. Cuando está en el campo, el rendimiento del equipo cambia. Con Alexis el equipo rinde bien, pero cuando el balón pasa por Paredes nos sentimos más cómodos gracias a sus pases directos. Para nosotros sigue siendo un jugador clave».

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