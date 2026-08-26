AFP
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Savio, fichaje de 85 millones de libras, marca en su debut con el Tottenham en una contundente victoria por 5-1 sobre el Charlton en la Carabao Cup
El Tottenham supera con facilidad al Charlton
Según informó Sky Sports, el Tottenham Hotspur se repuso de su reciente derrota en la Premier League para golear 5-1 al Charlton Athletic. El equipo visitante sufrió un contratiempo temprano, al perder por lesión a los defensas Collins Sichenje y Billy Koumetio en los primeros 15 minutos.
El portero Tiernan Brooks evitó el gol de Archie Gray antes de que Mikey Moore rompiera el empate, enviando el balón a la red entre sus manos en el minuto 41. Dominic Solanke amplió rápidamente la ventaja con una definición inteligente antes del descanso.
En la segunda parte, Kevin Danso remató de cabeza a la red un libre directo de Mateus Fernandes en su primer toque. El equipo local dominó de principio a fin al rival del Championship para asegurar su plaza en la siguiente ronda.
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Savio causa un impacto inmediato
Los aficionados del Tottenham Hotspur presenciaron un debut de ensueño de Savio, que entró en el minuto 71. Al extremo le bastaron solo 11 minutos para estrenarse como goleador, recortando hacia dentro y definiendo con acierto a la escuadra baja. Tres minutos después, Savio se revolvió dentro del área, y su intento embarullado desvió en Ben Davies para el quinto gol.
El Charlton Athletic logró encontrar el tanto del honor en los últimos minutos, cuando el defensa Lloyd Jones remató de cabeza un córner en el minuto 87. La contundente victoria supuso un impulso muy necesario para el entrenador Roberto De Zerbi y su plantilla tras un inicio irregular de su campaña doméstica.
El Everton y el Newcastle avanzan
Por otra parte, el Everton se impuso con comodidad por 4-0 al Preston North End en Deepdale. Thierno Barry firmó un brillante hat-trick, mientras que Brennan Johnson marcó su primer gol con el club. El entrenador David Moyes aprovechó la amplia ventaja para dar descanso a varios jugadores clave en los últimos compases.
Mientras tanto, el Newcastle United logró una vibrante victoria por 3-2 sobre el West Bromwich Albion. Bazoumana Toure y un doblete de Harvey Barnes aseguraron el triunfo para los locales, que remontaron un lanzamiento de falta de Isaac Price y un penalti en los últimos minutos. El portero Ewen Jaouen realizó una parada crucial en estirada a un lanzamiento de falta de Jayson Molumby para preservar la exigua ventaja.
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¿Qué pasa ahora?
Tottenham, Everton y Newcastle esperan ahora el sorteo de la tercera ronda de la Copa de la Liga, en la que se incorporan a la competición participantes europeos como Arsenal y Manchester City. Junto a ellos está el Bradford City, que dio la gran sorpresa al eliminar al Burnley por 4-2 en la tanda de penaltis tras un empate sin goles. Los clubes vencedores deben volver a centrarse rápidamente en sus próximos compromisos ligueros del fin de semana, ya que el calendario futbolístico se intensifica.
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