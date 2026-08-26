Savio, fichaje de 85 millones de libras, marca en su debut con el Tottenham en una contundente victoria por 5-1 sobre el Charlton en la Carabao Cup

Según informó Sky Sports, el Tottenham Hotspur se repuso de su reciente derrota en la Premier League para golear 5-1 al Charlton Athletic. El equipo visitante sufrió un contratiempo temprano, al perder por lesión a los defensas Collins Sichenje y Billy Koumetio en los primeros 15 minutos.

El portero Tiernan Brooks evitó el gol de Archie Gray antes de que Mikey Moore rompiera el empate, enviando el balón a la red entre sus manos en el minuto 41. Dominic Solanke amplió rápidamente la ventaja con una definición inteligente antes del descanso.

En la segunda parte, Kevin Danso remató de cabeza a la red un libre directo de Mateus Fernandes en su primer toque. El equipo local dominó de principio a fin al rival del Championship para asegurar su plaza en la siguiente ronda.