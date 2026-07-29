Getty Images Sport
Traducido por
Savinho presiona para cerrar un traspaso de 60 millones de libras al Tottenham mientras el extremo del Manchester City busca más tiempo de juego
Savinho apunta a un cambio al norte de Londres
El extremo de 22 años se ha convertido en un objetivo prioritario para el Tottenham, que busca renovar su plantilla tras encadenar dos 17.º puestos. Después de haber sido un jugador que lleva tiempo en el radar del equipo de captación de los Spurs, Savinho está presionando activamente para que se concrete el traspaso y poder reunirse con Roberto De Zerbi, según The Sun.
Según se informa, el Manchester City está abierto a la venta por el precio adecuado, con unas negociaciones que giran actualmente en torno a una valoración de 60 millones de libras. Se trata de un ligero descenso respecto a los 70 millones de libras que se le pusieron al atacante hace un año.
- Getty
De Zerbi busca refuerzos ofensivos
De Zerbi se ha mostrado muy claro sobre su deseo de remodelar la plantilla para convertirla en un bloque más ofensivo. El técnico italiano cree que la velocidad y la creatividad naturales de Savinho son los ingredientes perfectos para su sistema táctico. El club ya ha mostrado un enorme respaldo económico al extécnico del Brighton tras una primera oleada de fichajes, pero De Zerbi insiste en que la actividad de Tottenham en el mercado de fichajes «aún no ha terminado».
El Tottenham ya ha cerrado varias operaciones de alto perfil, entre ellas las incorporaciones de Sandro Tonali desde el Newcastle por 100 millones de libras, Mateus Fernandes desde el West Ham por 85 millones de libras y del defensa Jan Paul van Hecke por 52 millones de libras. A pesar de este enorme desembolso, la directiva sigue comprometida con la llegada de al menos dos atacantes más.
Aumenta la presión en el Etihad
Al contrato de Savinho en el Etihad Stadium todavía le quedan tres años, pero su falta de minutos se ha convertido en un gran escollo. La temporada pasada, el extremo solo fue titular en 14 partidos entre todas las competiciones, en una campaña marcada por las lesiones. Aunque llegó procedente del club hermano Troyes con grandes expectativas tras una exitosa etapa en el Girona, no pudo desbancar a las estrellas consolidadas en la alineación del City.
También ha llegado interés desde el extranjero, con el AC Milan siguiendo de cerca la situación del internacional brasileño. Sin embargo, el atractivo de seguir en la Premier League y jugar a las órdenes de un técnico de mentalidad ofensiva como De Zerbi parece haber inclinado claramente la preferencia del jugador hacia Londres.
- Getty
La «nueva ambición» señala un cambio en la mentalidad del club
El enfoque agresivo del club en el mercado ha sido elogiado por jugadores veteranos, entre ellos Micky van de Ven, que cree que la «nueva ambición» es una respuesta necesaria a los fracasos del pasado. El defensa dijo: «Está muy bien ver que el club ha hecho algunos cambios. Se nota que el club tiene una nueva ambición. Es algo realmente importante para los jugadores que llevan aquí mucho tiempo. La temporada pasada fue una temporada estresante, inaceptable por nuestra parte, así que dejar todo eso atrás y afrontar la nueva temporada con energías renovadas significa mucho».
Mientras el equipo se prepara para los próximos amistosos contra el Sydney FC y el Chelsea, la integración de estos fichajes de alto perfil sigue siendo la máxima prioridad para el cuerpo técnico de De Zerbi.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias