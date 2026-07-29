El extremo de 22 años se ha convertido en un objetivo prioritario para el Tottenham, que busca renovar su plantilla tras encadenar dos 17.º puestos. Después de haber sido un jugador que lleva tiempo en el radar del equipo de captación de los Spurs, Savinho está presionando activamente para que se concrete el traspaso y poder reunirse con Roberto De Zerbi, según The Sun.

Según se informa, el Manchester City está abierto a la venta por el precio adecuado, con unas negociaciones que giran actualmente en torno a una valoración de 60 millones de libras. Se trata de un ligero descenso respecto a los 70 millones de libras que se le pusieron al atacante hace un año.







