Entrevista a Dejan Savicevic. El exfutbolista del Milan, hoy presidente de la Federación Montenegrina de Fútbol, se sincera en La Gazzetta dello Sport y habla del Mundial, el fútbol italiano y los rossoneri. Estas son sus palabras.
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Savicevic: «Milán, vende a Leao. No lo entiendo. ¿Allegri? La culpa es de los jugadores. Que Cristiano Ronaldo lo deje»
«¿El Milan va mal? No me lo esperaba. En un momento dado de la temporada, daba por hecho que nos clasificaríamos para la Champions, y de repente me he encontrado en quinta posición. Para mí, la culpa ha sido más de los jugadores que del entrenador. Siento por Allegri que haya acabado así: es bueno, no se merecía todo esto».
«¿El principal error? No vender a Leao; no entiendo a ese chico. Dicen que prefiere la música al fútbol, no sé si es cierto, pero yo lo dejaría marchar; sería mejor para todos».
Sobre la dirección del club, añade: «¿Pagar por Krösche? Venga ya… no es precisamente Ancelotti».
«¿A quién me encanta ver siempre? A Mbappé; para mí sigue siendo el mejor. Debo admitir que no creía que Messi pudiera seguir jugando así en un Mundial. Tenía razón, aunque dos de sus tres goles se los marcó el hijo de Zidane, el portero de Argelia. Estos días veo muchos errores de los porteros; no sé si por los balones o por otra cosa».
¿Messi o Ronaldo? Si no lo entiendes, no entiendes de fútbol: Messi es 70 % talento y 30 % esfuerzo; Cristiano, al revés. Con los años, el físico decae y solo el talento te mantiene. Ya en Catar, hace cuatro años, Cristiano no lo hizo bien. Debería dejar la selección y centrarse en el club; así podría llegar a los mil goles sin dañar su imagen. La gente recuerda lo último que haces, no todo lo demás».
Sobre la eliminación de Italia del Mundial: «No cambiará nada. El problema no es el presidente de la federación, son los jugadores y cómo se les entrena. Los chicos ya no regatean: dan dos toques y pasan al extremo. Así nunca se mejora. En el fútbol italiano ha cambiado todo; siempre tuvisteis grandes porteros y defensas, pero ¿dónde están ahora?».