Savicevic: «Milán, vende a Leao. No lo entiendo. ¿Allegri? La culpa es de los jugadores. Que Cristiano Ronaldo lo deje»

«¿El Milan va mal? No me lo esperaba. En un momento dado de la temporada, daba por hecho que nos clasificaríamos para la Champions, y de repente me he encontrado en quinta posición. Para mí, la culpa ha sido más de los jugadores que del entrenador. Siento por Allegri que haya acabado así: es bueno, no se merecía todo esto».





«¿El principal error? No vender a Leao; no entiendo a ese chico. Dicen que prefiere la música al fútbol, no sé si es cierto, pero yo lo dejaría marchar; sería mejor para todos».





Sobre la dirección del club, añade: «¿Pagar por Krösche? Venga ya… no es precisamente Ancelotti».