La Saudi Pro League se alista para financiar la salida de Mohamed Salah tras perder protagonismo en el Liverpool
Salah ha pasado los dos últimos partidos de la Premier League en el banquillo, una decisión que sorprendió a la afición y reavivó las dudas sobre su futuro a largo plazo en el Liverpool. La elección de Arne Slot de prescindir del máximo goleador activo de la Premier League llega en un momento de irregularidad del equipo, alimentando la especulación sobre la relación entre el entrenador —bajo presión— y el extremo egipcio. Mientras tanto, según The Telegraph, la Saudi Pro League ha dejado claro que estaría lista para aportar los fondos necesarios si Salah muestra interés en dejar Anfield.
Liverpool ya rechazó una oferta de 150 millones de libras de Al-Ittihad en 2024, y el propio Salah reconoció que las negociaciones con altos directivos de la SPL fueron “serias” antes de renovar su contrato el pasado verano. Ese acuerdo, vigente hasta 2027, implica que cualquier operación ahora requeriría una tarifa de transferencia significativa, lo que da aún más relevancia al hecho de que el futbolista haya perdido protagonismo recientemente. Aunque Liverpool mantiene el control contractual, la imagen de un Salah relegado altera la dinámica.
Con Arabia Saudita apuntando a seguir atrayendo superestrellas de cara al Mundial 2034, Salah encaja en el perfil de un fichaje de impacto. Cuatro clubes de la Pro League están controlados mayoritariamente por el Fondo de Inversión Pública del país, lo que garantiza respaldo económico para operaciones de alto calibre incluso después del gasto limitado del último verano. Si Salah muestra disposición a marcharse, la dirigencia de la liga saudita está preparada para moverse con rapidez.
Salah encadena dos partidos en el banquillo en medio de un evidente bajón de rendimiento
La repentina exclusión de Salah ha amplificado las tensiones internas del Liverpool en un inicio de temporada complicado bajo la dirección de Arne Slot. Las palabras del capitán Virgil van Dijk, quien advirtió que ningún jugador tiene “crédito ilimitado”, reflejan el ajuste de estándares dentro del vestuario y los esfuerzos del entrenador por imponer una nueva identidad táctica. Aunque Slot reconoció que Salah “no está contento”, ha mantenido su decisión de dejarlo en el banquillo para tratar de corregir problemas estructurales en el rendimiento colectivo.
Para la Saudi Pro League, este escenario representa una oportunidad inusual para fichar a uno de los futbolistas más influyentes y comercializables de la última década. Intentos previos se frustraron porque el Liverpool se negó a desarmar su frente ofensivo, pero la coyuntura actual ha reavivado el optimismo entre los clubes saudíes de que un acuerdo podría retomarse. Además, las propias declaraciones de Salah, quien ha reconocido una relación positiva con dirigentes de la SPL, dejan abierta la posibilidad de un nuevo acercamiento.
El ambicioso proyecto saudí se ha desacelerado tras la primera oleada de fichajes estrella en 2023; sin embargo, los directivos insisten en que volverán a invertir con fuerza en incorporaciones estratégicas que impulsen la imagen global de la liga. En ese perfil, Salah encaja a la perfección: por su herencia árabe, su enorme proyección internacional y su trayectoria de élite. Con varios contratos millonarios en la SPL próximos a expirar, la temporada 2026-27 se perfila como la siguiente fase de reclutamiento de grandes nombres, y Salah se ha convertido en uno de los objetivos más codiciados.
Arabia Saudita acelera su búsqueda de estrellas rumbo al Mundial 2034
Las frustraciones de Salah esta temporada han sido evidentes. A sus 33 años, apenas suma cinco goles en todas las competiciones, una producción muy por debajo de sus estándares. Su bajón estadístico, sumado a los ajustes tácticos del sistema de Arne Slot, ha creado un escenario inusual: Liverpool comienza a priorizar el equilibrio colectivo por encima de la libertad ofensiva que Salah ha disfrutado durante años.
El momento no podría ser más delicado. Con más de la mitad de su contrato ya consumida, los próximos 12 meses serán clave para la planificación deportiva del club. Si en Anfield consideran que su rol disminuirá bajo Slot, una venta por una suma importante antes de 2027 se perfila como una decisión financieramente lógica.
Por el contrario, dejar que las tensiones se prolonguen supone el riesgo de entrar en el último año de su contrato con menor influencia deportiva y sin claridad sobre cómo reinvertir. Desde la perspectiva saudita, en cambio, la edad de Salah y su probada condición física lo convierten en un fichaje idóneo: una superestrella capaz de liderar la liga mientras Arabia Saudita impulsa su proyecto de cara al Mundial de 2034.
Salah se alista para unirse a la selección de Egipto de cara a la Copa Africana de Naciones a finales de este mes
Mucho dependerá de cómo responda Salah a haber sido enviado al banquillo y de las conversaciones que sostenga en las próximas semanas con Slot y la directiva del Liverpool. Si los actuales campeones de la Premier League lo recuperan para el once inicial y reconstruyen su confianza, el club podría contener el interés saudí al menos hasta 2027. Pero si su suplencia se vuelve una tendencia o Salah siente que ha perdido protagonismo, la SPL estará lista para presentar una nueva oferta —totalmente financiada— en el verano de 2026, o incluso antes, en el mercado de enero.
No obstante, su primer desafío inmediato está lejos de Inglaterra: Salah se prepara para viajar a la Copa Africana de Naciones a finales de este mes, donde buscará liderar a Egipto hacia su primer título continental desde 2010.
