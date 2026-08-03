«La U.S. Sassuolo Calcio comunica que ha adquirido de la Juventus, en calidad de cesión con opción de compra y contracompra, los derechos deportivos del futbolista Vasilije Adžić (centrocampista, 2006).

Natural de Nikšić, en Montenegro, el jugador nacido en 2006 empezó a jugar al fútbol en su ciudad con la camiseta del Polet Stars, antes de trasladarse al Budućnost: con el conjunto blanquiazul debutó con apenas 16 años y marcó después de solo 9 minutos desde su entrada, convirtiéndose en el segundo goleador más joven de la historia de la primera división montenegrina.

En la primera temporada, Adžić saltó al campo 23 veces, sumando 3 goles y 3 asistencias a su campeonato, terminado en primera posición. La temporada siguiente vio al centrocampista consolidarse como titular: 35 partidos en liga con 6 goles y 3 asistencias, 5 partidos y un gol en la Copa de Montenegro ganada, y una asistencia también en los dos partidos disputados en las rondas previas de la Conference League.

Las actuaciones de Vasilije convencieron a la Juventus para fichar al jugador en agosto de 2024, y desde el primer momento el club turinés lo utilizó tanto en el equipo Sub-23 como en el primer equipo: debutó en la Serie A el 19 de octubre, poco después en la Champions League y finalmente en la Coppa Italia. Con la Next Gen marcó 4 goles en las 10 apariciones acumuladas en la temporada 24/25, y desde ese momento pasó a formar parte estable del primer equipo, con el que encontraría su primer gol en el tiempo añadido del Derby d’Italia que la Juventus ganó 4-3 gracias a un disparo lejano del montenegrino.

Habitual en las categorías inferiores de Montenegro desde la sub-15, con las que marcó 11 veces en 35 partidos en total, Vasilije debutó con gol en su primer partido con la selección absoluta, el 9 de junio de 2025, contra Armenia.

¡De parte de toda la familia neroverde, bienvenido, Vasilije!»