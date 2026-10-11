Revisión del VAR en el gol del 1-1 de Odenthal. Bowie está delante de Maignan en una posición de posible fuera de juego (no comprobado). El balón no le toca, la distancia es corta y Maignan parece verlo en todo momento, pero finalmente se decide dar validez al gol.





Este fue el comentario de Marelli: «En cuanto a la posición de Bowie, no tenemos la certeza de que estuviera en fuera de juego. Lo cierto, sin embargo, es que, aunque lo estuviera, Maignan vio siempre el balón, que pasó muy a la derecha de Bowie. El fuera de juego, si lo había, habría sido pasivo».





Posteriormente, Marelli aclaró: «Hemos podido revisar la cámara lateral y la posición de Bowie era, en cualquier caso, reglamentaria».