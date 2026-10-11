El Sassuolo-AC Milan, que comenzará a las 18:00, podría ser decisivo para la posición de ambos clubes en la clasificación. Por un lado, el AC Milan de Amorim persigue al Inter y a la Lazio y podría alcanzar a la Roma. Por otro, el Sassuolo podría igualar al Napoli y recortar distancias con el AC Milan en la lucha por los puestos europeos. Por eso, el equipo arbitral encabezado por Michael Fourneau estará sometido a una gran presión. Santoro y Meraviglia estarán en la sala VAR de Lissone. Calciomercato repasa las jugadas más discutidas del partido.
Sassuolo-Milan, la polémica arbitral en directo: revisión del VAR de los goles de Rabiot y Odenthal. De Winter y Ramos reclaman dos penaltis. Laurienté se expone a la roja
LA DESIGNACIÓN COMPLETA
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
91' Tarjeta amarilla para Pavlovic.
Bowie se anticipa al serbio, que aun así mete el pie y lo derriba. Fourneau está cerca y acierta al mostrarle la tarjeta amarilla.
88': Thorstvedt marca, pero Fourneau señala falta.
En una falta con efecto lanzada por Berardi, Ramos cae al suelo al borde del área tras un bloqueo antirreglamentario de Bowie. El balón le llega a Thorstvedt dentro del área y este bate a Maignan, pero Fourneau señala de inmediato falta en ataque del Sassuolo.
87' AMARILLA PARA RAMOS
Amonestación por pura frustración para el delantero portugués, que protesta ostensiblemente tras una falta señalada por Fourneau y acaba viendo la tarjeta.
68': Posición sospechosa de Bowie en el gol de Odenthal
Revisión del VAR en el gol del 1-1 de Odenthal. Bowie está delante de Maignan en una posición de posible fuera de juego (no comprobado). El balón no le toca, la distancia es corta y Maignan parece verlo en todo momento, pero finalmente se decide dar validez al gol.
Este fue el comentario de Marelli: «En cuanto a la posición de Bowie, no tenemos la certeza de que estuviera en fuera de juego. Lo cierto, sin embargo, es que, aunque lo estuviera, Maignan vio siempre el balón, que pasó muy a la derecha de Bowie. El fuera de juego, si lo había, habría sido pasivo».
Posteriormente, Marelli aclaró: «Hemos podido revisar la cámara lateral y la posición de Bowie era, en cualquier caso, reglamentaria».
63' REVISIÓN DEL VAR DEL GOL DE RABIOT
Rabiot recibe un pase en profundidad de Modric y conecta un potente zurdazo que bate a un Muric que falla en la jugada. El VAR revisa la posición inicial del francés, pero finalmente el gol es válido: estaba en posición reglamentaria.
EL ANÁLISIS DE MARELLI
Este fue el comentario de Marelli sobre los dos episodios: «La entrada de Laurienté sobre Gila fue fea. En este caso dejaron seguir la jugada y faltó la amarilla porque no hubo velocidad de impacto entre la planta del pie del delantero y Gila. El agarrón de Caleta Car a Ramos, en cambio, es una valoración del árbitro sobre el terreno de juego»
52' LAURIENTÈ SE EXPONE A LA TARJETA ROJA
Laurienté arranca en profundidad y supera a Gila con un control en el aire, aunque el defensa acaba frenándolo. La entrada del extremo francés en la disputa es muy peligrosa y derriba al defensa español. El VAR detiene el juego y revisa la acción, pero finalmente decide no intervenir para expulsar a Laurienté.
52' AGARRÓN DE CALETA CAR A RAMOS LEJOS DEL BALÓN
Gonçalo Ramos cae en el área cuando el balón está lejos y reclama un penalti. El balón iba hacia la izquierda del campo, donde estaba Moreira, pero en el centro del área, lejos de la jugada, el central rival sujeta y derriba al delantero portugués. El árbitro y sus asistentes dejan seguir, pero el riesgo fue altísimo. El VAR no interviene en estos casos por tratarse de un episodio de cabeza.
45+8': DE WINTER PIDE PENALTI
De Winter se coloca en el área ante un rechace tras un saque de esquina y cae después de entrar en contacto con Van der Brempt. Fourneau considera que el contacto no es falta (se produce entre la pierna del exdefensa del Como y la del central del Milan). El VAR detiene la reanudación del juego en la primera interrupción, pero considera que todo es legal o que no hay motivos para intervenir. Revisión completada y nada cambia.
45+3 Amarilla para De Winter
Chukwueze pierde el balón y Laurienté puede arrancar en vertical. Tras un doble regate, De Winter se ve obligado a derribarlo sujetándolo para evitar el contraataque. Amarilla de manual.
41' AMARILLA PARA ESTUPINAN
Una mala pérdida de balón de Rabiot obliga a Estupinan a frenar por las malas a Berardi. Agarrón y amarilla inevitable: es la primera del partido.
40' MOREIRA SE ARRIESGA A VER LA AMARILLA
Provocado antes por Van der Brempt, Moreira se desentiende del balón y derriba con una carga corporal al lateral del Sassuolo, que cae al suelo y se golpea la cabeza. Fourneau no considera que la acción sea falta, pero el riesgo fue altísimo.
31' FALTA UNA TARJETA AMARILLA A BAKOLA
Bakola, al intentar frenar a Gila, le pisa el talón con los tacos. Falta clara que Fourneau señala, pero también en esta ocasión opta por un criterio permisivo y no le muestra la amarilla. La tarjeta amarilla estaba justificada.
2': Faltó una tarjeta amarilla para Musah.
Faltó una tarjeta amarilla para Yunus Musah. El centrocampista del AC Milan llega tarde y comete falta sobre Bakola, frenando una posible contra del Sassuolo. Fourneau opta por hablar con él, pero esa tarjeta estaba prevista en el reglamento.
Así lo comentó Marelli: «Aunque estamos al principio, esta acción merecía una tarjeta amarilla por desfachatez».
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