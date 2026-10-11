¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Sassuolo-Milan EN DIRECTO, alineaciones oficiales: están Estupinan y Esposito; Modric y Thorstvedt, fuera

AC Milán
Sassuolo
Serie A
Sassuolo vs AC Milán

Sigue el Sassuolo-Milan, partido correspondiente a la 6.ª jornada de la Serie A 2026/2027

Terminado el parón de selecciones, se reanuda la Serie A también para el Sassuolo y el AC Milan, que se enfrentarán a partir de las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia.

Tras cinco jornadas, el AC Milan, con 11 puntos, está a solo tres de la Roma, que empató 0-0 en Como, y debe seguir el ritmo del Inter, que venció al Parma y alcanzó los 16 puntos. El Sassuolo de Aquilani, en cambio, con una victoria seguiría el ritmo del Napoli, igualaría provisionalmente a la Juventus y se situaría a un punto del AC Milan.



  • Sassuolo-Milan: posibles alineaciones y ficha del partido

    Sassuolo-Milan


    Goleadores: -


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Lauriente.

    Suplentes: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Sulemana.

    Entrenador: Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos.

    Suplentes: Bouyer, Torriani, De Winter, Loftus Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Terracciano F., Cisse, Camardo.

    Entrenador: Amorim.


    Árbitro: Fourneau

    Amonestados: -

    Expulsados: -

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' El partido comienza a las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia


    AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
AC Milán crest
AC Milán
MIL