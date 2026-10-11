Terminado el parón de selecciones, se reanuda la Serie A también para el Sassuolo y el AC Milan, que se enfrentarán a partir de las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia.

Tras cinco jornadas, el AC Milan, con 11 puntos, está a solo tres de la Roma, que empató 0-0 en Como, y debe seguir el ritmo del Inter, que venció al Parma y alcanzó los 16 puntos. El Sassuolo de Aquilani, en cambio, con una victoria seguiría el ritmo del Napoli, igualaría provisionalmente a la Juventus y se situaría a un punto del AC Milan.







