Sassuolo-Milan, empate 1-1 sin espectáculo: oportunidad desperdiciada y paso atrás para Amorim

Terminada la pausa de selecciones, la Serie A también se reanudó para Sassuolo y Milan, pero el partido que comenzó a las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia no fue tan emocionante como todos esperaban. De hecho, todo lo que conduce al 1-1 final sucede en cinco minutos de la segunda parte. El empate satisface, obviamente, más a Alberto Aquilani que a Ruben Amorim, quien, pese a seguir invicto, da un importante paso atrás respecto a la convincente victoria contra el Lecce.
La primera parte transcurre sin apenas ocasiones de gol y, por desgracia, son las dos preocupantes lesiones de Gabbia (lesión muscular en los flexores, que le obliga a salir en camilla) y Leysen (torsión de rodilla, por la que se lo llevan en brazos) las imágenes más destacadas de los primeros 45 minutos. Muric frena las escasas ocasiones de Goncalo Ramos y Maignan llega al descanso sin haber tenido que hacer ninguna parada decisiva.
En la segunda parte, los cambios de Amorim y Aquilani desbloquean el partido. El Milan se adelanta primero gracias a Rabiot, que saca un potente zurdazo tras una asistencia de Modric y bate a un Muric que falla en el primer palo. La ventaja del Milan solo dura cinco minutos, porque las entradas de Bowie y Thorstved alteran el equilibrio defensivo del Milan. Maignan se luce dos veces ante los dos recién ingresados, pero no puede hacer nada frente al disparo de Odenthal desde dentro del área pequeña en una jugada nacida de un saque de esquina.
Con el empate restablecido, baja el ritmo, aunque Muric y Maignan vuelven a mantener a salvo sus respectivas porterías en un final de partido sin demasiadas emociones. El empate acaba siendo el resultado más justo, pero quienes salen sonriendo del Mapei Stadium son los locales y no el Milan, que, con el punto sumado, ve cómo Inter y Lazio se alejan a +4 y, sobre todo, no consigue alcanzar a la Roma, que había empatado con el Como por la tarde.
SASSUOLO-MILAN 1-1
GOLEADORES: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)