El Sassuolo-Milan, que comenzó a las 18:00, era un partido que podía ser importante para la clasificación de ambos clubes. Por eso, el equipo arbitral encabezado por Michael Fourneau estuvo sometido a una gran presión. El encuentro terminó con 5 tarjetas amarillas y dos decisiones dudosas confirmadas desde la sala VAR de Lissone por Santoro y Meraviglia. Calciomercato les contó todos los episodios más discutidos del partido.
Sassuolo-Milan, el análisis arbitral: piden dos penaltis por acciones de De Winter y Ramos. El VAR revisa ambos goles. Laurienté se expone a la roja
LA DESIGNACIÓN COMPLETA
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
91': AMARILLA PARA PAVLOVIC
Bowie se adelanta al serbio, que aun así mete el pie y lo derriba. Fourneau está cerca y acierta al mostrar la tarjeta amarilla.
88' THORSTVEDT MARCA, PERO FOURNEAU SEÑALA FALTA
En una falta lanzada con efecto por Berardi, Ramos cae al suelo al borde del área tras un bloqueo antirreglamentario de Bowie. El balón le llega a Thorstvedt dentro del área y este bate a Maignan, pero Fourneau señala de inmediato falta en ataque del Sassuolo.
87' Amarilla para Ramos
Tarjeta por pura frustración para el delantero portugués, que, tras una falta señalada por Fourneau, protesta ostensiblemente y acaba viendo la tarjeta.
68': POSICIÓN DUDOSA DE BOWIE EN EL GOL DE ODENTHAL
Revisión del VAR por el gol del 1-1 de Odenthal. Bowie está delante de Maignan en una posición de posible fuera de juego (no comprobada). El balón no le toca, la distancia es corta y Maignan parece ver el balón en todo momento, pero finalmente se decide dar validez al gol.
Este fue el comentario de Marelli: «En cuanto a la posición de Bowie, no tenemos la certeza de que estuviera en fuera de juego. Pero lo cierto es que, aunque lo estuviera, Maignan vio en todo momento el balón, que pasó muy a la derecha de Bowie. El fuera de juego, si lo había, habría sido pasivo».
Más tarde, Marelli aclaró: «Hemos podido comprobarlo con la cámara lateral y la posición de Bowie era, en cualquier caso, reglamentaria».
63' REVISIÓN DEL VAR DEL GOL DE RABIOT
Rabiot recibe un pase en profundidad de Modric y saca un potente disparo con la izquierda que bate a un Muric que pudo hacer más. El VAR revisa la posición inicial del francés, pero finalmente el gol es válido: estaba en posición reglamentaria.
EL COMENTARIO DE MARELLI
Este fue el comentario de Marelli sobre las dos jugadas: «La entrada de Laurienté sobre Gila fue fea. En este caso dejaron seguir el juego y faltó la tarjeta amarilla porque no hubo velocidad en el impacto entre la planta del pie del delantero y Gila. El agarrón de Caleta Car a Ramos, en cambio, es una jugada que debe valorar el árbitro sobre el terreno de juego».
52' LAURIENTÈ SE ARRIESGA A LA ROJA
Laurienté arranca en vertical y supera a Gila con un control al vuelo, pero el defensa acaba frenándolo. La entrada del extremo francés en el choque es muy peligrosa y derriba al defensa español. El VAR detiene el juego y revisa la acción, pero finalmente decide no intervenir para mostrarle la roja a Laurienté.
52': Agarrón de Caleta-Car a Ramos lejos del balón.
Goncalo Ramos cae en el área lejos del balón y reclama un penalti. El balón iba hacia la izquierda del campo, donde estaba Moreira, pero en el centro del área, lejos del balón, el defensa central agarra y derriba al delantero portugués. El árbitro y sus asistentes dejan seguir el juego, pero el riesgo fue altísimo. El VAR no interviene en estos casos porque se trata de un incidente de cabeza.
45+8': DE WINTER PIDE UN PENALTI
De Winter gana la posición en el área tras un rechace de un córner y cae al entrar en contacto con Van der Brempt. Fourneau considera que la acción no es falta (hay contacto entre la pierna del exdefensa del Como y la del central del AC Milan). El VAR detiene la reanudación del juego en la primera interrupción, pero considera que la acción es legal o que no hay motivo suficiente para intervenir. Revisión completada y la decisión se mantiene.
45+3 Amarilla para De Winter.
Chukwueze pierde el balón y Laurienté puede avanzar en vertical. Tras un doble regate, De Winter se ve obligado a derribarlo agarrándolo para evitar el contraataque. Amarilla de manual.
41' AMONESTADO ESTUPIÑÁN
Mala pérdida de balón de Rabiot que obliga a Estupinan a frenar por las malas a Berardi. Agarrón y tarjeta amarilla automática, la primera del partido.
40': Moreira se arriesga a ver la amarilla.
Provocado antes por Van der Brempt, Moreira se desentiende del balón y derriba con una carga al lateral, que cae al suelo y se golpea la cabeza. Fourneau no considera que la acción sea falta, pero el riesgo fue altísimo.
31': Falta una tarjeta amarilla para Bakola
Bakola, al intentar frenar a Gila, le pisa el talón con los tacos. Falta clara que Fourneau señala, pero también aquí opta por ser permisivo y no le muestra la amarilla. La tarjeta amarilla estaba justificada.
2': Faltó una tarjeta amarilla para Musah
Faltó una tarjeta amarilla para Yunus Musah. El centrocampista del AC Milan llega tarde y comete falta sobre Bakola, frenando un posible contraataque del Sassuolo. Fourneau opta por el diálogo, pero esa tarjeta estaba prevista en el reglamento.
Así lo comentó Marelli: «Aunque estemos al principio, esta acción merecía una tarjeta amarilla por descaro».
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