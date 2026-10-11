Revisión del VAR por el gol del 1-1 de Odenthal. Bowie está delante de Maignan en una posición de posible fuera de juego (no comprobada). El balón no le toca, la distancia es corta y Maignan parece ver el balón en todo momento, pero finalmente se decide dar validez al gol.





Este fue el comentario de Marelli: «En cuanto a la posición de Bowie, no tenemos la certeza de que estuviera en fuera de juego. Pero lo cierto es que, aunque lo estuviera, Maignan vio en todo momento el balón, que pasó muy a la derecha de Bowie. El fuera de juego, si lo había, habría sido pasivo».





Más tarde, Marelli aclaró: «Hemos podido comprobarlo con la cámara lateral y la posición de Bowie era, en cualquier caso, reglamentaria».