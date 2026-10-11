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Como 1907 v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Sassuolo-Milan, el análisis arbitral en directo: la acción de Musah sobre Bakola merecía amarilla

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Sassuolo vs AC Milán

Las decisiones arbitrales más polémicas del partido

El Sassuolo-Milan, que comenzará a las 18:00, podría tener importantes consecuencias en la clasificación para ambos clubes. Por un lado, el Milan de Amorim persigue al Inter y a la Lazio, y podría alcanzar a la Roma en la tabla. Por otro, el Sassuolo podría igualar al Napoli y recortar distancias con el Milan en la lucha por los puestos europeos. Por ello, el equipo arbitral, encabezado por Michael Fourneau, estará sometido a una gran presión. Santoro y Meraviglia estarán en la sala VAR de Lissone. Calciomercato repasa las jugadas más discutidas del partido.


  • LA DESIGNACIÓN COMPLETA

    FOURNEAU

    PALERMO – ROSSI L.

    IV:     CHIFFI

    VAR:     SANTORO

    AVAR:     MERAVIGLIA

  • 2': Musah debió ver la amarilla

    Faltó una tarjeta amarilla para Yunus Musah. El centrocampista del AC Milan llega tarde y comete falta sobre Bakola, frenando un posible contraataque del Sassuolo. Fourneau opta por hablar con él, pero esta amarilla estaba tipificada.

    Así lo comentó Marelli: «Aunque estamos al principio, esta entrada era de tarjeta amarilla por impudencia».

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