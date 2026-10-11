Faltó una tarjeta amarilla para Yunus Musah. El centrocampista del AC Milan llega tarde y comete falta sobre Bakola, frenando un posible contraataque del Sassuolo. Fourneau opta por hablar con él, pero esta amarilla estaba tipificada.

Así lo comentó Marelli: «Aunque estamos al principio, esta entrada era de tarjeta amarilla por impudencia».