Sassuolo-Milan 0-0 EN DIRECTO: Adzic salva ante Moreira. Gabbia sale en camilla y Leysen también se lesiona

Terminada la pausa de selecciones, vuelve la Serie A también para el Sassuolo y el Milan, que se enfrentarán a partir de las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia.
Tras cinco jornadas, el Milan suma 11 puntos y está a solo tres de la Roma, que empató 0-0 en Como. Además, debe seguir el ritmo del Inter, que ganó al Parma y llegó a los 16 puntos. El Sassuolo de Aquilani, por su parte, seguiría el ritmo del Napoli con una victoria, igualaría momentáneamente en puntos a la Juventus y se colocaría a uno del Milan.
SASSUOLO-MILAN 0-0
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