Sassuolo-Milan 0-0 EN DIRECTO: Adzic salva ante Moreira. Gabbia sale en camilla y Leysen también se lesiona

25' LEYSEN TAMBIÉN SALE EN CAMILLA - Pulisic y Leysen disputan un balón en el borde del área del Sassuolo y el defensa se detiene de inmediato gritando de dolor. La intervención de los médicos tampoco logra solucionar el problema del central belga, obligado a abandonar el campo por una lesión en la rodilla izquierda, sostenido por el personal sanitario.





18' GABBIA SALE EN CAMILLA - Gabbia se hace daño y tiene que ser sustituido. El defensa intenta estirarse para frenar a Laurientè, que avanzaba hacia la portería, pero no alcanza ni el balón ni al jugador y se detiene de inmediato con un grito de dolor. La intervención del cuerpo médico ni siquiera consigue ponerlo en pie y el central abandona el campo entre lágrimas con ayuda de una camilla.





12' Goncalo Ramos irrumpe en el área por la derecha y centra hacia el centro, pero no encuentra a Diego Moreira: Adzic llega en su repliegue y se anticipa a él en el último instante.





4' Gabbia envía un pase largo en profundidad para Moreira, que arranca al límite del fuera de juego, pero Muric sale del área y despeja de cabeza.





0' Saque inicial a las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia





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