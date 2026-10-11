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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Sassuolo-Milan 0-0 EN DIRECTO: Adzic salva ante Moreira. Gabbia sale en camilla y Leysen también se lesiona

AC Milán
Sassuolo
Serie A
Sassuolo vs AC Milán

Sigue el Sassuolo-Milan, partido correspondiente a la 6.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

Terminada la pausa de selecciones, vuelve la Serie A también para el Sassuolo y el Milan, que se enfrentarán a partir de las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia.

Tras cinco jornadas, el Milan suma 11 puntos y está a solo tres de la Roma, que empató 0-0 en Como. Además, debe seguir el ritmo del Inter, que ganó al Parma y llegó a los 16 puntos. El Sassuolo de Aquilani, por su parte, seguiría el ritmo del Napoli con una victoria, igualaría momentáneamente en puntos a la Juventus y se colocaría a uno del Milan.


SASSUOLO-MILAN 0-0

GOLEADORES: -


  • GOLES Y MEJORES JUGADAS

    25' LEYSEN TAMBIÉN SALE EN CAMILLA - Pulisic y Leysen disputan un balón en el borde del área del Sassuolo y el defensa se detiene de inmediato gritando de dolor. La intervención de los médicos tampoco logra solucionar el problema del central belga, obligado a abandonar el campo por una lesión en la rodilla izquierda, sostenido por el personal sanitario.


    18' GABBIA SALE EN CAMILLA - Gabbia se hace daño y tiene que ser sustituido. El defensa intenta estirarse para frenar a Laurientè, que avanzaba hacia la portería, pero no alcanza ni el balón ni al jugador y se detiene de inmediato con un grito de dolor. La intervención del cuerpo médico ni siquiera consigue ponerlo en pie y el central abandona el campo entre lágrimas con ayuda de una camilla.


    12' Goncalo Ramos irrumpe en el área por la derecha y centra hacia el centro, pero no encuentra a Diego Moreira: Adzic llega en su repliegue y se anticipa a él en el último instante.


    4' Gabbia envía un pase largo en profundidad para Moreira, que arranca al límite del fuera de juego, pero Muric sale del área y despeja de cabeza.


    0' Saque inicial a las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia


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  • SASSUOLO-MILAN: FICHA DEL PARTIDO

    Sassuolo-Milan 0-0


    Goleadores: -


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Lauriente.

    Suplentes: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Sulemana.

    Entrenador: Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, Gabbia (17' De Winter), Pavlovic, Estupinan; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos.

    Suplentes: Bouyer, Torriani, Loftus Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Terracciano F., Cisse, Camardo.

    Entrenador: Amorim.


    Árbitro: Fourneau

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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