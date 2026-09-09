Importante contratiempo en el Sassuolo y no llegan buenas noticias desde la enfermería para Alberto Aquilani. Durante el partido contra el Bolonia, empatado 2-2, el extremo Cristian Volpato se había visto obligado a salir por lesión y las pruebas a las que se ha sometido hoy han confirmado la necesidad de un parón importante.
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Sassuolo: mazazo para Volpato, lesión de grado medio. Cuándo vuelve y cuántos partidos se pierde
Lesión de grado moderado
La lesión muscular sufrida por el extremo australiano de origen italiano pareció importante desde el primer momento y las pruebas clínicas realizadas hoy han confirmado la lesión muscular en el músculo flexor de la pierna derecha. Una lesión de grado moderado (segundo nivel de una escala de tres) que implicará inevitablemente una baja de al menos un mes, un mes y medio.
EL COMUNICADO DEL SASSUOLO
La U.S. Sassuolo Calcio comunica que, a raíz de la lesión sufrida en el partido Bologna-Sassuolo del domingo 6 de septiembre, el futbolista Cristian Volpato, tras las pruebas pertinentes, ha presentado una lesión de grado moderado en el flexor de la pierna derecha. El delantero ya ha iniciado el proceso de rehabilitación.
Cuándo vuelve y cuántos partidos se pierde
Obviamente, con este contratiempo Volpato se perderá con total seguridad el partido programado para el domingo 13 de septiembre a las 20:45 contra la Juventus, pero también el siguiente ante el Monza, previsto para el viernes 18 a las 20:45.
Después llegará el parón y ahí se entenderá cuánto podrá acelerar, o no, en su proceso de regreso. Con una baja de un mes se llegaría a las puertas del partido contra el Milan, programado para el 11 de octubre a las 18:00; si se alargan más los plazos, respetando un proceso de 5/6 semanas, entonces también los encuentros contra Como y Lazio estarán en el aire.
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