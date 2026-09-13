Muric 7: el larguero, tras ser rozado, lo salva ante Nico González al inicio; luego detiene con facilidad un zurdazo de Koopmeiners y un derechazo de Conceiçao. Al comienzo de la segunda parte está bien para mandar a córner un derechazo de Alajbegovic, repitiéndose de nuevo ante el bosnio en el 60', y respondiendo pocos minutos después frente a Douglas Luiz. Grande, al final, la parada sobre Alajbegovic.





Cinquegrano 6,5: se deja ver tanto en cobertura sobre Alajbegovic como en su empuje por la banda, doblando a Berardi.





Leysen 6,5: junto a Idzes se reparte la tarea de marcar a Kolo Muani, sin concederle nada al francés. Preciso durante todo el partido con los delanteros, ve una amarilla al final por falta sobre Woltemade.





Idzes 6,5: preciso en la marca, respecto a Leysen se deja ver más también en ataque, buscando el cabezazo en las jugadas a balón parado. (Desde el 81' Caleta-Car: sc)





Doig 6,5: se pone en evidencia con una incursión por la izquierda, en el 35', con balón al exterior de la red. Partido de sustancia y recorrido.





Thorstvedt 6: preferido a Adzic, ofrece una contribución de cantidad en el centro del campo, hasta la sustitución. (Desde el 70' Adzic 7,5: en el último suspiro, encuentra el gol del ex que congela la segunda remontada de la Juventus: es el gol del 3-2, con efecto al segundo palo. Hace un año marcaba con la camiseta de la Juventus el gol del 4-3 al Inter en el último minuto. Ahora está cedido en el Sassuolo y se repite contra la Juventus: para él, un cuento de hadas).





Matic 8: en el centro del campo hace valer su experiencia y sus geometrías ante Douglas Luiz y Koopmeiners. Su asistencia para el gol de Esposito es un golpe de maestro, que luego repite con otras jugadas en la fase de elaboración del juego.





Lipani 5,5: junto a Thorstvedt es uno de los pulmones que permiten a Matic desarrollar sus geometrías. Una amarilla al inicio de la segunda parte limita sus intervenciones de contención, y poco después Aquilani lo sustituye. (Desde el 55' Bakola 6,5: es un jugador seguido por la Juventus con vistas al mercado: la asistencia para el gol de Bowie es valiosa).





Berardi 6: por la derecha es una molestia constante en la mente de la defensa de la Juventus, pero también se desplaza al centro, actuando como un auténtico 'regista' del juego ofensivo del Sassuolo. Al filo del descanso exige a Vicario una parada abajo con un zurdazo lejano. Repite al inicio de la segunda parte, encontrando la parada de Vicario. Busca a menudo la combinación con Matic. (Desde el 70' Dominguez 6: entra y cumple)





Esposito 7: juega de delantero centro, con la tarea tanto de buscar la portería como de abrir espacios para Berardi y Laurienté. Un disparo suyo desde la frontal se marcha fuera por poco a la izquierda de Vicario. A medida que pasan los minutos, y sobre todo en la segunda parte, empieza a moverse por todo el frente de ataque, hasta encontrar el gol, de derechas, tras una valiosa asistencia de Matic. (Desde el 70' Bowie 7: aparece en una ocasión, pero es la más importante: con asistencia de Bakola marca el 2-1.





Laurienté 6,5: partiendo desde la izquierda del frente de ataque, trabaja mucho para sus compañeros, con un par de buenas aperturas hacia la banda opuesta. En la segunda parte pone en dificultades a Kalulu.





Entr. Aquilani 7: partido bien preparado y terminado todavía mejor, con cambios acertados y decisivos. El alumno vence al maestro Spalletti.







