Muric 7: el larguero, rozado, lo salva ante Nico González al inicio; luego detiene con facilidad un zurdazo de Koopmeiners y un derechazo de Conceiçao. Al comienzo de la reanudación está acertado para mandar a córner un derechazo de Alajbegovic, repitiendo de nuevo ante el bosnio en el 60', y respondiendo pocos minutos después frente a Douglas Luiz. Grande, al final, la parada a Alajbegovic.





Cinquegrano 6,5: se deja ver tanto en cobertura sobre Alajbegovic como en proyección por la banda, doblando a Berardi.





Leysen 6,5: junto a Idzes se reparte la tarea de marcar a Kolo Muani, sin conceder nada al francés. Preciso durante todo el partido con los delanteros, ve una amarilla al final por una falta sobre Woltemade.





Idzes 6,5: preciso en la marca, y con respecto a Leysen se deja ver más también en ataque, buscando el remate de cabeza en las jugadas a balón parado. (Desde el 81' Caleta-Car: sc)





Doig 6,5: se pone en evidencia con una incursión por la izquierda, en el 35', con balón al exterior de la red. Partido de sustancia y recorrido.





Thorstvedt 6: preferido a Adzic, aporta trabajo al centro del campo hasta su sustitución. (Desde el 70' Adzic 7,5: en el último suspiro, encuentra el gol del ex que congela la segunda remontada de la Juventus: es el gol del 3-2, con rosca al segundo palo. Hace un año marcaba con la camiseta de la Juventus el gol del 4-3 al Inter en el último minuto. Ahora está cedido en el Sassuolo y se repite contra la Juventus: para él, un cuento de hadas).





Matic 8: en el centro del campo hace valer su experiencia y su sentido táctico ante Douglas Luiz y Koopmeiners. Su asistencia para el gol de Esposito es un toque de maestro, que luego repite con otras jugadas en la fase de elaboración.





Lipani 5,5: junto a Thorstvedt es uno de los pulmones que permiten a Matic desarrollar su juego. Una amarilla al inicio de la segunda parte limita sus intervenciones en la contención, y Aquilani poco después lo sustituye. (Desde el 55' Bakola 6,5: es un jugador seguido por la Juventus de cara al mercado: la asistencia para el gol de Bowie es valiosa).





Berardi 6: por la derecha es una amenaza constante en la mente de la defensa de la Juventus, pero también se desplaza al centro, actuando como un auténtico 'director' del juego ofensivo del Sassuolo. Al final del primer tiempo exige a Vicario con una parada a ras de suelo tras un zurdazo lejano. Repite al inicio de la segunda parte, encontrando la parada de Vicario. Busca a menudo asociarse con Matic. (Desde el 70' Domínguez 6: entra y cumple)





Esposito 7: juega de delantero centro, con la tarea tanto de buscar portería como de abrir espacios para Berardi y Laurienté. Un disparo suyo desde la frontal se marcha fuera por poco a la izquierda de Vicario. A medida que pasan los minutos, y sobre todo en el segundo tiempo, empieza a moverse por todo el frente de ataque, hasta encontrar el gol, con la derecha, tras una valiosa asistencia de Matic. (Desde el 70' Bowie 7: aparece en una ocasión, pero es la más importante: con asistencia de Bakola marca el 2-1.





Laurienté 6,5: partiendo desde la izquierda del frente de ataque, trabaja mucho para sus compañeros, con un par de buenos cambios de juego hacia la banda opuesta. En el segundo tiempo pone en dificultades a Kalulu.





Entr. Aquilani 7: partido bien preparado y terminado aún mejor, con cambios acertados y decisivos. El alumno vence al maestro Spalletti.







