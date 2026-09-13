A continuación, las notas de Sassuolo-Juventus 3-2, partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato de Serie A 2026-27.
Traducido por
Sassuolo-Juventus, las notas de CM: Zhegrova ilusiona, Kolo Muani desastroso, Adzic de ensueño, Matic un maestro. Y Aquilani bate a Spalletti
Sassuolo
Muric 7: el larguero, rozado, lo salva ante Nico González al inicio; luego detiene con facilidad un zurdazo de Koopmeiners y un derechazo de Conceiçao. Al comienzo de la reanudación está acertado para mandar a córner un derechazo de Alajbegovic, repitiendo de nuevo ante el bosnio en el 60', y respondiendo pocos minutos después frente a Douglas Luiz. Grande, al final, la parada a Alajbegovic.
Cinquegrano 6,5: se deja ver tanto en cobertura sobre Alajbegovic como en proyección por la banda, doblando a Berardi.
Leysen 6,5: junto a Idzes se reparte la tarea de marcar a Kolo Muani, sin conceder nada al francés. Preciso durante todo el partido con los delanteros, ve una amarilla al final por una falta sobre Woltemade.
Idzes 6,5: preciso en la marca, y con respecto a Leysen se deja ver más también en ataque, buscando el remate de cabeza en las jugadas a balón parado. (Desde el 81' Caleta-Car: sc)
Doig 6,5: se pone en evidencia con una incursión por la izquierda, en el 35', con balón al exterior de la red. Partido de sustancia y recorrido.
Thorstvedt 6: preferido a Adzic, aporta trabajo al centro del campo hasta su sustitución. (Desde el 70' Adzic 7,5: en el último suspiro, encuentra el gol del ex que congela la segunda remontada de la Juventus: es el gol del 3-2, con rosca al segundo palo. Hace un año marcaba con la camiseta de la Juventus el gol del 4-3 al Inter en el último minuto. Ahora está cedido en el Sassuolo y se repite contra la Juventus: para él, un cuento de hadas).
Matic 8: en el centro del campo hace valer su experiencia y su sentido táctico ante Douglas Luiz y Koopmeiners. Su asistencia para el gol de Esposito es un toque de maestro, que luego repite con otras jugadas en la fase de elaboración.
Lipani 5,5: junto a Thorstvedt es uno de los pulmones que permiten a Matic desarrollar su juego. Una amarilla al inicio de la segunda parte limita sus intervenciones en la contención, y Aquilani poco después lo sustituye. (Desde el 55' Bakola 6,5: es un jugador seguido por la Juventus de cara al mercado: la asistencia para el gol de Bowie es valiosa).
Berardi 6: por la derecha es una amenaza constante en la mente de la defensa de la Juventus, pero también se desplaza al centro, actuando como un auténtico 'director' del juego ofensivo del Sassuolo. Al final del primer tiempo exige a Vicario con una parada a ras de suelo tras un zurdazo lejano. Repite al inicio de la segunda parte, encontrando la parada de Vicario. Busca a menudo asociarse con Matic. (Desde el 70' Domínguez 6: entra y cumple)
Esposito 7: juega de delantero centro, con la tarea tanto de buscar portería como de abrir espacios para Berardi y Laurienté. Un disparo suyo desde la frontal se marcha fuera por poco a la izquierda de Vicario. A medida que pasan los minutos, y sobre todo en el segundo tiempo, empieza a moverse por todo el frente de ataque, hasta encontrar el gol, con la derecha, tras una valiosa asistencia de Matic. (Desde el 70' Bowie 7: aparece en una ocasión, pero es la más importante: con asistencia de Bakola marca el 2-1.
Laurienté 6,5: partiendo desde la izquierda del frente de ataque, trabaja mucho para sus compañeros, con un par de buenos cambios de juego hacia la banda opuesta. En el segundo tiempo pone en dificultades a Kalulu.
Entr. Aquilani 7: partido bien preparado y terminado aún mejor, con cambios acertados y decisivos. El alumno vence al maestro Spalletti.
JUVENTUS
Vicario 5,5: su primera intervención es una salida con la rodilla poco antes de la media hora, luego también sale de cabeza, en tres cuartos, adelantándose a Berardi. También ante Berardi atrapa por bajo un zurdazo del capitán del Sassuolo al filo del descanso, y luego repite al inicio de la segunda parte, desviando a córner otro disparo de izquierdas del número 10. En los tres goles del Sassuolo la culpa es más de la defensa que suya, pero con tres tantos encajados no se le puede dar el aprobado.
Kalulu 5: atento con Laurienté y poco propenso a proyectarse en ataque, está impreciso en algunos pases y en el control sobre Laurienté. En el gol de Adzic él no está, igual que los centrales: estaban todos arriba.
Bremer 4,5: hace valer el físico y su capacidad de anticipación tanto ante Esposito como ante Laurienté. Junto a Kelly, se deja sorprender por Esposito y Matic en la jugada del 1-0. También en el gol del 2-1 su posición no es perfecta, y luego en el 3-2 él no está, estaba arriba.
Lucumí 5,5: cierra bien sobre Berardi tras un pase equivocado de Conceicao. Luego se precipita en la entrada sobre Esposito, que le cuesta la amarilla y el consiguiente cambio al descanso. (Desde el 46' Kelly 5: en el gol de Esposito, junto a Bremer, se deja superar por el delantero del Sassuolo).
Celik 5,5: por su lado está el cliente más difícil del Sassuolo: Berardi. Celik le anticipa bien al inicio del partido, luego el capitán del Sassuolo empieza a moverse más por todo el frente y para el turco no es fácil seguirle. Crece en la segunda parte, con buenas recuperaciones ante Berardi y Esposito. La jugada del gol del Sassuolo, sin embargo, nace desde su banda.
Douglas Luiz 5,5: ya se ha adueñado con seguridad del centro del campo de la Juventus, pero sus pases son casi siempre apoyos al compañero más cercano, sin asumir nunca riesgos. Valioso con algunas recuperaciones, también lo intenta con un derechazo que detiene Muric. Ve una amarilla por una falta sobre Doig.
Koopmeiners 5,5: se alterna en la sala de máquinas con Douglas Luiz, jugando en el centroizquierda del centro del campo de la Juventus. Tímido y a veces impreciso en los pases verticales. Poco después de la media hora tiene la ocasión de soltar su zurda desde la frontal, pero el disparo es flojo y previsible. En la reanudación baja claramente (Desde el 70' Sarr 5,5: entra en un final de partido para olvidar para la Juventus).
Conceicao 6: al inicio ofrece un pase atrás de mucho riesgo que abre un contragolpe del Sassuolo y concede una ocasión a Berardi. Crece durante la primera parte y encuentra espacio con velocidad y regate por la derecha, pero luego el último pase no siempre es preciso. Al final del primer tiempo se desplaza a la izquierda y desde ahí lo intenta con un derechazo que detiene Muric. (Desde el 60' Zhegrova 7,5: entra y prueba algún chispazo, con mucho énfasis y poca concreción. Sí es concreto, y mucho, cuando en el 82' controla el balón y luego marca con un preciso zurdazo. Pero no acaba ahí: ya en pleno descuento, otra vez con la izquierda, aunque esta vez con potencia, encuentra el gol del 2-2).
Nico Gonzalez 6: nada más empezar roza el larguero con un buen derechazo desde la frontal. Siempre da la sensación de ser el más peligroso de la Juventus, tanto en potencia como en los hechos, y sus arrancadas son constantes, tanto hacia delante como en coberturas. (Desde el 60' Woltemade 5: tiene la gran ocasión en el 84', cuando remata de cabeza pero la manda fuera).
Alajbegović 6: toca muchos balones y, al cuarto de hora, se libera con un gesto de calidad con doble bicicleta por la izquierda, poniendo el balón en el área, aunque sin encontrar compañeros listos para rematar. En cuanto recibe, arranca en progresión y a los defensores del Sassuolo les cuesta frenarlo. Empieza la segunda parte con un derechazo que Muric desvía a córner, algo que repite en el 60', con el mismo resultado. Luego lo intenta una tercera vez, de manera egoísta, provocando la ira de Spalletti porque no asiste a Kolo Muani y Woltemade. Después, a pocos minutos del final, tras el 1-1, se topa con la gran parada de Muric. (Desde el 88' Oboawvoduo: s.c.).
Kolo Muani 4: empieza pasando enormes dificultades, como en los partidos anteriores, tanto para ofrecerse como en el control del balón: en la primera parte es casi un fantasma, y en la segunda las cosas no cambian: está totalmente ausente.
Entr. Spalletti 5: pierde el duelo con su alumno Aquilani. La entrada de Zhegrova es acertada, su insistencia con Kolo Muani menos. En el final, con el 2-2, quizá debería haberle dicho al equipo que se conformara con la segunda remontada conseguida, en lugar de lanzarse de forma temeraria en busca de la victoria, acabando cosechando una derrota).
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