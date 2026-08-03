Sassuolo, acuerdo con la Juventus por Adzic: adelantamiento definitivo al Cagliari por el talento montenegrino

Precisamente en estos últimos minutos, el Sassuolo ha cerrado los últimos detalles con la Juventus para una operación que se hará oficial en las próximas horas. Adzic llega a Emilia en calidad de cedido con opción de compra y opción de recompra a favor de la Juventus. Una buena oportunidad para crecer después de la última temporada, con 10 partidos y 1 gol marcado al Inter.