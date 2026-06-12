Giovanni Carnevali deja el Sassuolo para fichar por la Juventus.
Traducido por
Sassuolo acepta la dimisión de Carnevali: «Gracias a la familia Squinzi»
EL COMUNICADO OFICIAL
El U.S. Sassuolo Calcio comunica que ha aceptado la dimisión de Giovanni Carnevali como consejero delegado y director general del club.
Tras trece años al frente, Carnevali deja un legado de crecimiento constante y sostenibilidad, consolidando al Sassuolo entre los clubes más apreciados de Italia gracias a su apuesta por la cantera y una gestión sólida.
El club y la propiedad le agradecen su profesionalidad y dedicación, y le desean mucha suerte.
LAS PALABRAS
Giovanni Carnevali se despide así: «Tras 13 años, dejo un club que considero mi hogar. Gracias a la familia Squinzi, a Verónica y a Marco por su confianza y por una experiencia humana y profesional única. Gracias al presidente, al club y a la afición por años llenos de emociones. Siempre he visto al Sassuolo como una familia con valores sólidos que guían su pasado, presente y futuro. Seguirá siendo parte importante de mi vida y carrera. Les deseo nuevos éxitos y muchas satisfacciones».
Verónica Squinzi, consejera delegada de Mapei y vicepresidenta del Sassuolo, añade: «Le agradecemos todo lo que nos ha dado en estos trece años y le deseamos nuevos éxitos». Se inicia una nueva etapa para el Sassuolo, respaldada por una propiedad que cree en el proyecto y por un equipo que trabaja cada día para hacer del club un modelo de fútbol sostenible».