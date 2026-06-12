Sassuolo acepta la dimisión de Carnevali: «Gracias a la familia Squinzi». Llega Aquilani

Giovanni Carnevali se despide así: «Tras 13 años, dejo un club que considero mi hogar. Gracias a la familia Squinzi, a Verónica y a Marco por su confianza y por una experiencia humana y profesional única. Gracias al presidente, al club y a la afición por años llenos de emociones. Siempre he visto al Sassuolo como una familia con valores sólidos, y seguirá siendo parte importante de mi vida. Les deseo nuevos éxitos».
Verónica Squinzi, consejera delegada de Mapei y vicepresidenta del Sassuolo, añade: «Le agradecemos todo lo que nos ha dado en estos trece años y le deseamos nuevos éxitos». Se inicia una nueva etapa para el Sassuolo, respaldada por una propiedad que cree en el proyecto y por un equipo que trabaja cada día para hacer del club un modelo de fútbol sostenible».