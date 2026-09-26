Giovanni Sartori, director técnico del Bologna, habla con la Gazzetta dello Sport.
Sobre Bernardeschi: «Tiene una opción de renovación, así que...».
Sobre Rowe: «Hasta diez días antes del final del mercado de verano no tenía mercado. Nada. Para nosotros, dentro de ese margen de tiempo, habría sido un error venderlo, pero luego algo cambió: se creó una situación desagradable con nosotros, también con sus compañeros, en la que Johnny pedía repetidamente ser traspasado. Abrimos la puerta en el momento en que llegó una cifra importante».
Sobre Raimondo: «Es un valor del Bologna, además está cedido a préstamo sin opción de compra y era justo que siguiera el mismo recorrido que otro delantero que se quedó dos años en la misma plaza, en La Spezia: ese delantero se llama Pio Esposito...».