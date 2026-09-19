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Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Sarri: «En la Juventus fue una experiencia extraña y difícil, pero es una página cerrada. ¿Demasiados despidos? La culpa es de los periódicos y de los dirigentes»

Atalanta
Juventus
Serie A
M. Sarri
Juventus vs Atalanta

Decisiones sobre el campo, su pasado en la Juventus, la relación con Spalletti y los aficionados. La rueda de prensa previa al Juventus-Atalanta del entrenador del Inter.

Juventus-Atalanta en los últimos años ha sido de todo menos un partido simple y banal. Este año, quien añadirá aún más carga al encuentro será el gran ex Maurizio Sarri, un Scudetto con la Juventus y hoy entrenador del Inter.

En rueda de prensa, Sarri presentó el partido, reiterando que para él la etapa en la Juventus ya forma parte del pasado y centrando la atención en el encuentro con algunas aclaraciones técnicas y tácticas sobre las decisiones que afectan a Raspadori, Kessi y no solo. Estas fueron sus palabras.


  • Problemas en defensa

    «"Defensa" es una palabra que me gusta poco: la fase defensiva, hasta el último partido, se ha hecho demasiado baja y demasiado pasiva, era bastante evidente. En el último partido hubo señales distintas: no buenas lecturas, pero por lo menos el baricentro del equipo y la línea de presión estaban mucho más altos. Con Kossounou no hay nada que gestionar, y juega Kristensen»

    • Anuncios

  • JUVE PASA PÁGINA

    «¿Qué prevalece en el recuerdo de la temporada en la Juve? Ni orgullo ni arrepentimiento. Fue una experiencia extraña, difícil, también por motivos extradeportivos, como sabes perfectamente. Terminó con una victoria que se había dado por descontada y que no lo era en absoluto. Pero luego terminó ahí, así que para mí es una página cerrada».

  • ¿Demasiados despidos?

    «¿Demasiados despidos precipitados a la primera dificultad en la Serie A? Dímelo tú qué piensas, la opinión la haces tú, no yo: yo hago los partidos. Si se ha creado este tipo de mentalidad, yo veo dos grandes responsabilidades: vosotros (periodistas, ndr.) y las directivas. No veo otro tipo de responsabilidades. Hay una entrevista a Klopp en la que dice que antes de cierto tiempo de trabajo con un entrenador no se puede ver nada: imagínate el primer mes»

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  • Spalletti

    «Veo difícil el partido de mañana, pero no para Spalletti: para los que salen al campo. Nosotros, los entrenadores, por desgracia, estamos muy vinculados a los chicos que saltan al terreno de juego: no es que tengamos joysticks y lo tengamos todo bajo control, es imposible hacerlo y tampoco sería justo. Todos estamos ligados al tipo de jugadores que tenemos en ese momento y al tipo de fútbol que podemos jugar con determinados intérpretes. Con él tengo una buena relación, sobre todo por los años en los que yo estaba en el Empoli: me parece que había regresado de Rusia y durante un tiempo lo veía al menos una o dos veces por semana. La relación es buena, luego en el campo, claramente, mañana cada uno pensará en su equipo»

  • Raspadori desde el banquillo

    "Giacomo es un futbolista que en estos dos últimos meses ha tenido algunas dificultades, pero visto también el último partido, en el que lo hizo bien, lo considero un jugador en crecimiento. En su etapa en el Napoli, recuerdo que incidía mucho en los partidos incluso entrando desde el banquillo"

  • ¿Gaetano y Kessie juntos?

    «Gaetano y Kessié pueden jugar juntos, sin duda. Tanto Gaetano como Kessié tienen la capacidad de jugar en varias posiciones del campo, pero aun así veo el futuro de Gaetano más como mediocentro organizador».

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