Sardar Azmoun recibe un salvavidas internacional, ya que Irán recupera a su delantero estrella para los próximos amistosos

Una reunión cara a cara con el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, el domingo allanó el camino para la rehabilitación internacional del delantero de 31 años. Azmoun compartió abiertamente sus emociones a flor de piel en las redes sociales después de que se confirmara oficialmente su regreso a la selección nacional.

Reflexionando sobre su segunda oportunidad con la camiseta de la selección, el exdelantero del Bayer Leverkusen escribió: "Sinceramente, no sé cómo expresar con palabras lo que siento. Desde 2014 hasta hoy, he vivido muchísimo con esta camiseta. Vine, me fui, me dejaron fuera, volví... pero nunca, ni siquiera cuando no estaba, me sentí separado de la selección nacional".

Reiterando su compromiso duradero con Irán sin ningún resentimiento persistente, el delantero añadió: "He echado de menos a la selección nacional más de lo que he demostrado nunca. Hoy, cuando supe que me habían vuelto a convocar, mi felicidad fue igual que la primera vez. No estoy enfadado con nadie ni tengo nada que demostrar. Simplemente me alegra volver a tener la oportunidad de luchar con todo mi corazón por el país que amo".