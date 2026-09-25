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Santos acuerda un importante contrato de equipación con Adidas para sustituir a Umbro a partir de la temporada 2028
Cambio de contrato confirmado para 2028
El Santos ha llegado a un acuerdo con Adidas para que se convierta en el proveedor oficial de equipaciones del club a partir de la temporada 2028. El acuerdo pone fin a una larga vinculación con Umbro, que ha fabricado las equipaciones del equipo desde 2018 y sigue teniendo contrato hasta finales de 2027. El próximo cambio está diseñado para maximizar los ingresos comerciales y, al mismo tiempo, ampliar de forma significativa el alcance global de venta al por menor del club brasileño.
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Un proveedor alemán confirma la reunión oficial
El acuerdo a largo plazo fue confirmado oficialmente por el fabricante alemán de ropa deportiva el jueves por la noche. En un comunicado, Adidas anunció: "Santos Futebol Clube y adidas han alcanzado un acuerdo para el suministro de material deportivo a partir de la temporada 2028. Esta será la tercera vez que la marca de las tres franjas produzca las equipaciones del equipo de Vila Belmiro".
La cartera crece dentro de la máxima categoría brasileña
La incorporación del Santos amplía la presencia de la marca alemana en el Brasileirao, sumándose a una cartera activa que ya incluye a Flamengo, Cruzeiro e Internacional. La asociación abarcará las equipaciones oficiales de partido, junto con una amplia gama de ropa de estilo de vida y de entrenamiento. El Santos mantiene un importante atractivo comercial en todo el mundo, reforzado por el legado de Pelé y la presencia actual de figuras de primer nivel, entre ellas Neymar y Philippe Coutinho.
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Los exigentes partidos de liga exigen concentración
Más allá de los asuntos comerciales fuera del terreno de juego, el Santos ocupa actualmente la octava posición en la clasificación de la Serie A con 38 puntos en 27 partidos. El equipo de Cuca afronta una exigente visita al Sao Paulo el 2 de octubre antes de recibir al Flamengo seis días después. Esa crucial serie de partidos de liga concluye con un encuentro a domicilio ante el Atletico Mineiro el día 11.
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