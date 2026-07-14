Santi Giménez y sus lesiones podrían obligarlo a quedarse en el Milan y bloquear el mercado de delanteros

La lesión fue menos grave de lo esperado, pero el esguince mantendrá a Giménez de baja al menos 45 días. No es buena carta de presentación para un delantero que ya pensaba en salir, en parte por la presión del Milan. Quienes apuesten por el mexicano deben saber que la temporada pasada no marcó ningún gol en liga y estuvo cuatro meses de baja por una operación en el mismo tobillo, ahora de nuevo lesionado.