Cazorla anunció su retirada con un mensaje personal en el que agradeció a sus apoyos. Su decisión provocó numerosos homenajes que destacaron sus logros y su fortaleza tras graves lesiones.

«Pensamos que la vida da vueltas hasta que nos damos cuenta de que algunas historias nunca terminan del todo. Simplemente te llevan de vuelta al principio. Como un 8», dijo Cazorla. «Mi historia no comenzó en un gran estadio ni bajo los focos. Comenzó en Fonciello, en un campo cualquiera, con un balón y un niño pequeño que solo quería jugar al fútbol. A partir de ahí, poco a poco, fui encontrando mi camino y viví tantos momentos maravillosos».

«También viví momentos que nunca imaginé, pero nunca dejé de intentarlo. Al final, volví, no para cerrar un capítulo, sino para volver a vivirlo. Para recordar por qué empecé».







