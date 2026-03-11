Fabiano Santacroce recordó algunos episodios curiosos de su experiencia en el Nápoles. El exdefensa, hoy de 39 años, fue invitado al podcast «DoppioPasso» y, entre sus relatos, destaca aquella vez en la que el presidente Aurelio De Laurentiis decidió conceder una prima a sus jugadores a pesar de haber perdido el partido.
Santacroce: «En el vestuario queríamos escuchar al entrenador, pero llegaba De Laurentiis, lo callaba y decía que el fútbol es como el cine. Nos premió después de una derrota, pero con el Inter...»
CONTRA EL INTER
«Hubo un año en el que ganamos un partido contra el Inter de Mourinho (era el 26 de abril de 2009, nota del editor). Ellos no perdían contra nadie, era un equipo increíble. Ganamos 1-0 con un gol de Zalayeta, un partido increíble en el que solo con verlos entrar... Estábamos en el paso subterráneo, los veías y todos medían dos metros. Aparte de unos pocos como Córdoba, había gente increíble. Así que ganamos ese partido, De Laurentiis entra en el vestuario para felicitarnos. Entonces los veteranos dicen: «Premio, premio, premio»,«No, ningún premio, porque a vosotros os pagan por hacer esto». Y bueno, vale, se puede aceptar».
EL PREMIO CONTRA EL MILÁN
Sin embargo, acabará de otra manera tras el 2-1 encajado en el Meazza ante el Milan, cuando el presidente Aurelio De Laurentiis decidió premiar a sus jugadores a pesar de la derrota. «Fuimos a jugar contra el Milan en San Siro, perdimos un partido muy reñido, estaba Ronaldinho. Entra en el vestuario y dice: "Chicos, premio para todos". Es decir, fue el único presidente que nos dio un premio por un partido perdido... él es así».
DE LAURENTIIS EN LOS VESTUARIOS
Santacroce también cuenta las intervenciones del presidente durante el descanso de los partidos: «Es volcánico, cuando erupciona, erupciona. Muchas veces le vi entrar en el vestuario y hablar con nosotros. Quizás al final de la primera parte, cuando quieres que el entrenador te dé algunas indicaciones tácticas para mejorar algo, entraba el presidente, callaba al entrenador y decía algo así como: "No, porque el fútbol es como el cine". Y tú estabas allí sudando, mirándolos y pensando: "¿Pero qué diablos está diciendo?". Es como el cine... Lo recuerdo varias veces, he visto algunos enfrentamientos, pero es un hombre de palabra, un hombre que cuando te dice las cosas, las hace y sabe ser muy ingenioso, de una manera realmente fantástica. Pero si se empeña, estás acabado».
LA CARRERA DE SANTACROCE
Fabiano Santacroce llegó al Nápoles en enero de 2008. Entonces tenía 21 años y se había consolidado en el Brescia como una de las mayores promesas del fútbol italiano, con posibilidades incluso de llegar a la selección nacional tras sus apariciones en la sub-21. Formado en las categorías inferiores del Como, Santacroce también jugó en el Parma, el Padova, el Ternana, el Juve Stabia, el Cuneo y el Virtus Verona.