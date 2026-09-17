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¡Sangre, sudor y lágrimas! Neil promete que unos Lions maltrechos lo darán todo en el derbi de la espera de 14 años
Neil promete una batalla total para el esperado derbi largamente esperado
Según Southwark News, el entrenador del Millwall, Alex Neil, lanzó una apasionada promesa antes del histórico partido número 100 en competición del sábado contra el West Ham United en The Den. Tras una espera de 14 años para el regreso del Dockers Derby, el Millwall se prepara para recibir a su feroz rival después del descenso de los Hammers a la Championship.
A pesar de atravesar una grave crisis de lesiones, Neil insistió en que sus jugadores lo darán todo por los aficionados locales.
La cita, histórica, tiene una enorme carga emocional en todo el sureste de Londres.
- NurPhoto
Los leones, castigados, están listos para luchar al límite de sus fuerzas
Al reflexionar sobre el enorme cansancio de su plantilla tras el esfuerzo realizado entre semana, Neil destacó el espíritu de lucha que recorre a su equipo. Señaló que varios jugadores sufrieron calambres y cayeron al césped, lo que le obligó a dar entrada a canteranos para cerrar los partidos.
El técnico prometió que esa misma ética de trabajo incansable se verá cuando llegue el West Ham.
"Lo que sí garantizo es que nuestros chicos lo dejarán absolutamente todo sobre el campo, como hacen siempre", declaró Neil. "Se podía ver cómo todos tenían calambres y se iban cayendo, pero estaremos listos".
El entrenador desafía al West Ham a sobrevivir a The Den
Neil asumió abiertamente la enorme presión de la ocasión y se negó a restar importancia al significado del derbi para la afición del Millwall. Expresó además su curiosidad por ver cómo afrontará el West Ham, que atraviesa un gran momento, el ambiente hostil dentro de The Den.
El Millwall tiene históricamente la sartén por el mango en este enfrentamiento, con 38 victorias por las 34 del West Ham en 99 duelos anteriores.
El Millwall aspira a aprovechar el hervidero de su estadio para desestabilizar a los visitantes.
- Sports Press Photo
Cabezas frías, necesarias en medio de la pasión a flor de piel
Aunque exige una gran pasión y lucha sobre el terreno de juego, Neil advirtió a su plantilla de que no deje que las emociones se desborden y se traduzcan en errores disciplinarios costosos. Subrayó que la disciplina táctica sigue siendo esencial para lograr una victoria de prestigio.
Un resultado positivo supondría un impulso monumental para la campaña del Millwall.
«Va a haber mucha atención, tensión y pasión», añadió Neil. «Tenemos que mostrar la lucha que desean los aficionados, pero igualmente tener la cabeza fría sobre el terreno de juego y hacer las cosas bien».
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