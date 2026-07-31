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Sandro Tonali insiste en que quería «el mejor acuerdo» para el Newcastle, mientras el centrocampista explica por qué su fichaje por el Tottenham era ideal para su carrera y su felicidad
Tonali completa su fichaje por el Tottenham
Tonali completó su fichaje por el Tottenham en un sorprendente traspaso de 100 millones de libras procedente del Newcastle este verano. El internacional italiano de 26 años decidió poner fin a su etapa de tres años en St James' Park en busca de un nuevo desafío a las órdenes de De Zerbi. En medio de las noticias sobre la salida de Eddie Howe como entrenador del Newcastle, Tonali recalcó su compromiso personal para garantizar que el Newcastle recibiera el máximo valor posible por su traspaso.
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Italia prioriza el interés del Newcastle
En una entrevista con el Daily Mail en Sídney, Tonali recalcó su deseo de conseguir el mejor acuerdo posible para el Newcastle después de todo lo que el club había hecho por su carrera: "Lo primero era conseguir el mejor acuerdo para el Newcastle.
"Allí conocí a algunas de las mejores personas del fútbol. Aman el fútbol. Viven por el fútbol. Cuando decidí marcharme, les dije a mi agente y a Ross Wilson que quería el mejor acuerdo para el Newcastle porque se merecen todo. Esto es fútbol. A veces tienes que entender cómo todo puede cambiar en tu vida en cinco minutos".
Luego explicó cómo la tasación de 100 millones de libras del Newcastle descartó un posible regreso a la Serie A debido a las limitaciones financieras de los clubes italianos, lo que finalmente le llevó a elegir al Tottenham: "Nos quedamos tres años en Newcastle y, después de tres años, hablamos todos juntos, mi familia y yo. Era imposible por el dinero.
"Del salario puedes hablar todo el tiempo, pero si no encuentras el dinero para el traspaso, no tienes la oportunidad de marcharte. Inglaterra era nuestra solución y encontramos la mejor solución en Inglaterra para mí, para mi carrera, para mi fútbol, para mi felicidad, para mi familia. Hablé con dos equipos. Entendí después de 10 o 15 minutos que el Tottenham sería mi próximo equipo".
El factor De Zerbi sella el fichaje
Tonali, que también fue pretendido por el Manchester City, destacó el papel crucial que desempeñó De Zerbi y la convicción que mostró el Spurs para convencerle a él y a su familia: "Después de la última temporada, hablé con mi mujer. Queríamos cambiar nuestra vida. No solo por la ciudad. Queríamos cambiarlo todo.
"Hablamos con dos clubes. Cuando hablamos con el Tottenham, decidimos fichar por este equipo. Hablaron con un 100 por cien de pasión, un 100 por cien de seriedad. Para esta ciudad, para mi vida fuera del fútbol, para mi familia, vale, eso es como un 10 por ciento.
"Roberto y el director marcaron la diferencia en la operación. Hablé después de dos minutos con mi mujer y con mi familia y dije: 'Probablemente será una de las mejores decisiones de mi carrera'. Ella me dijo: 'Tienes el control al 100 por cien sobre esta decisión'."
El centrocampista añadió la visión que compartió De Zerbi para motivar a la plantilla del Tottenham de cara a la próxima campaña: "Roberto dijo que el proyecto será duro, pero será perfecto para mí, para ti, para la ciudad, y podemos hacer una de las mejores temporadas porque tenemos grandes jugadores. Solo tenemos que trabajar mucho."
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El Tottenham reconstruye el motor de su centro del campo
Además de cerrar la llegada de Tonali, el Tottenham también se gastó 85 millones de libras para incorporar a Mateus Fernandes desde el West Ham y completar la renovación de su centro del campo. Al referirse a su nuevo estatus como jugador de 100 millones de libras, Tonali insistió en que está listo para asumir la presión: "Tienes que entender que esto es fútbol. El precio es diferente ahora a como lo era hace 10 años.
"Sé que tengo mucha presión, pero sé que soy futbolista, sé cuáles son mis responsabilidades, conozco a este equipo, conozco a la gente de aquí. Tengo que jugar como si fuera un jugador normal, un jugador normal del Tottenham, con pasión, poniendo mi energía cada día. No son 1 millón, 10 millones o 100 millones de libras. Solo tienes que ser un jugador apasionado para este entrenador".
Tonali pasó anteriormente una década en Italia con el Brescia, la ciudad natal de De Zerbi, donde ambos compartieron una conexión especial. Al reflexionar sobre sus primeras impresiones de trabajar a las órdenes de De Zerbi, Tonali reveló: "Hablamos de él, de su trabajo, de la pasión que pone en cada momento con el equipo por este trabajo y creo que ahora, después de dos semanas, sé que todo es real".
Concluyó comparando el estilo de dirección de Howe en el Newcastle con el enfoque táctico que De Zerbi está implantando en el Tottenham: "Todos los entrenadores son diferentes. Pasé tres años con Eddie y fue fantástico, especialmente para mí. Pero ahora he encontrado a un entrenador diferente, que trabaja mucho en el campo, mucho la táctica, mucho con el balón. Nos encanta jugar con el balón porque somos un gran equipo con grandes jugadores".
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