Sandro Tonali ficha por el Tottenham tras un acuerdo con el Newcastle de hasta 100 millones de libras

El Tottenham ha tenido un verano de fichajes intenso. Andy Robertson y Marco Senesi llegaron como agentes libres, y Jan Paul van Hecke procedente del Brighton por 52 millones de libras.

Tonali y Fernandes se suman a un mediocampo que ya cuenta con Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray y Lucas Bergvall.

Sin embargo, Bergvall ha expresado su deseo de buscar un nuevo reto. La llegada de Tonali aporta experiencia y calidad, garantizando la profundidad necesaria para competir en varios frentes.