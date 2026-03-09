Sandro Tonali dijo que «merece jugar en un gran equipo», lo que supone un duro golpe para el Newcastle, mientras que el Manchester United y el Arsenal se plantean fichar al centrocampista italiano por una «fortaleza»

El Newcastle tiene a Tonali vinculado a un contrato hasta 2029, con la opción de prorrogarlo 12 meses más. No tienen ninguna presión para venderlo y siguen en condiciones de exigir el precio más alto posible por un activo tan valioso si reciben ofertas en un futuro no muy lejano.

Al final del mercado de fichajes de invierno se sugirió que Tonali estaba en el punto de mira del Arsenal. Los rumores sobre un acercamiento oficial se minimizaron rápidamente, pero se dice que los Gunners son admiradores de un rival nacional que ha superado muchos retos para convertirse en una estrella de la primera división inglesa.

El United y el Chelsea también están buscando refuerzos para sus respectivas medias, y ambos esperan disponer este verano de los fondos generados por la clasificación para la Liga de Campeones. Es posible que decidan poner a prueba la determinación del Newcastle a la hora de retener a Tonali, ya que los Magpies corren el riesgo de no terminar entre los siete primeros esta temporada.